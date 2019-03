Nordische Ski-WM in Seefeld heute live: Skispringen & Herren-Staffel gratis im Livestream

Die nordische Ski-WM in Seefeld liefert am Freitag dem 1. März die nächsten Entscheidungen. Erst gehen die Herren in der Langlauf-Staffel ins Rennen, dann duellieren sich die Skispringer im Einzelwettkampf auf der Normalschanze. SPOX erklärt, wo die Wettkämpfe im Livestream und TV laufen.





Am Freitag steht die nordische Ski-WM ganz im Zeichen der Skispringer und Langlauf-Staffel.

Nordische Ski-WM heute live: Das Programm im Überblick

Der Freitag bietet bei der nordischen Ski-WM in Seefeld wieder dichtes Programm. Um 10:00 Uhr startet das Sprung-Training für die Nordische Kombination, ab 12:00 Uhr trainieren die Damen auf der Normalschanze. Um 13:00 Uhr folgen die Herren. Um 13:15 Uhr wird es erstmals ernst: Die Langlauf-Staffel der Herren (4x10 Kilometer) beginnt.

Um 15:00 Uhr beginnt der Skisprung-Probedurchgang der Herren auf der Normalschanze, um 16:00 Uhr folgt die Entscheidung.

Anschließend trainieren die nordischen Kombinierer, um 18:30 Uhr folgt die Siegerehrung der Herren-Staffel.

Nordische Ski-WM heute live: Livestream & TV-Übertragung

Ab 12:50 Uhr, nach der Abfahrt der Herren in Kvitfjell, überträgt der ORF am Freitag aus Seefeld live. Die Herren-Staffel beginnt um 13:10 Uhr. Ab 15:55 Uhr wird es im ORF bei den Skispringern auf der Normalschanze ernst. In der TvThek bietet der ORF zudem einen gratis Livestream für alle User aus Österreich an.

Zudem sind die Wettkämpfe im ARD und auf Eurosport zu verfolgen.

Skispringen: Normalschanze Herren - Wer startet für den ÖSV?

Im Vergleich zum Springen auf der Großschanze in Innsbruck kommt es auf der Normalschanze zu einer Änderung im ÖSV-Kader. Anstatt Manuel Fettner kommt der Youngster Jan Hörl zum Zug. Daniel Huber, Stefan Kraft, Michael Hayböck und Philipp Aschenwald haben ihren Startplatz sicher.