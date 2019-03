Nordische Ski-WM heute live: Team-Kombination, Mixed-Skispringen & Langlauf heute im Livestream

Am vorletzten Tag der nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld gibt es in allen drei Disziplinen Medaillenentscheidungen. Im Team-Wettkampf der nordischen Kombinierer und im Mixed-Bewerb im Skispringen hat Österreich jeweils realistische Chancen auf Edelmetall. Teresa Stadlober kämpft über 30 Kilometer um eine ÖSV-Medaille im gebeutelten Langlauf-Team. SPOX gibt einen Überblick zum heutigen Programm in Seefeld.

Im österreichischen Skisprung-Lager rechnet man am heutigen Samstag wohl mit einer Medaille. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gab es im Team-Event jeweils Silber, jetzt soll im Mixed-Bewerb das nächste folgen.

Ski-WM in Seefeld: Programm am Samstag

Tag Disziplin Event Uhrzeit Ticker Sa., 02.03. Nord. Komb. Team-Springen Großschanze 11:00 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Langlauf Massenstart Damen 30 km Freistil 12:15 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Nord. Komb. Staffel Langlauf 4x5 km 14:45 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Skispringen Mixed-Team-Springen 16:00 Uhr LIVETICKER

LIVETICKER: Kombination, Skispringen und Langlauf live

SPOX bietet zu allen Wettkämpfen der Ski-WM in Seefeld - auch zu jenen am heutigen Samstag - einen ausführlichen LIVETICKER an.

Nordische Ski-WM heute live: Livestream und TV-Übertragung

Die Berichterstattung für das Skispringen der nordischen Kombinierer beginnt im ORF um 11 Uhr. Davor zeigt der Rundfunk die Abfahrten der alpinen Damen und Herren. Von dort an berichtet der Sender von der nordischen Ski-WM bis in den frühen Abend durchgehend. In der TvThek bietet der ORF zudem einen gratis Livestream für alle User aus Österreich an.

Außerdem sind die Wettkämpfe im ARD und auf Eurosport zu verfolgen.

Seefeld 2019: Wer startet für den ÖSV am Samstag?

Österreich hat in allen drei Wettkämpfen Medaillenchancen. Insgesamt gehen zehn Athletinnen und Athleten für den ÖSV an den Start.