Nordische Ski-WM heute live: Kombination aus Seefeld gratis im Livestream sehen

Am dritten Tag der nordischen Ski-WM in Seefeld (hier geht's zum aktuellen Medaillenspiegel) könnte es erstmals Edelmetall für Österreich geben. Die nordischen Kombinierer starten in ihre Wettkämpfe (ab 10.30 Uhr im LIVETICKER), und die ÖSV-Athleten zählen zu den Mitfavoriten. SPOX zeigt, was heute aus Seefeld im Livestream und TV übertragen wird.

Mit Mario Seidl geht ein Saisonsieger an den Start, Franz-Josef Rehrl konnte heuer bereits mehrmals Podestplätze bejubeln. Am heutigen Freitag geht es auf die Großschanze in Innsbruck, ehe der Einzel-Wettbewerb mit einem 10-Kilometer-Langlauf entschieden wird. Die Skispringer absolvieren heute die Qualifikation für den Einzel-Wettkampf am Samstag.

WM-Programm am Freitag: Nordische Kombination & Skispringen

Bereits um 10.30 Uhr bestreiten die Kombinierer ihren Sprungdurchgang. Vier Stunden später wird es erstmals für die Spezialspringer ernst, davor gibt es für sie einen Probedurchgang. Um 16.15 Uhr steigt in Seefeld im Langlaufzentrum die Entscheidung der Kombinierer.

Datum Uhrzeit Disziplin Event Live in AT Live in DE LIVETICKER Fr., 22.02. 10.30 Uhr Nordische Kombination Sprung Großschanze ORF eins ARD, Eurosport SPOX Fr., 22.02. 14.30 Uhr Skispringen Qualifikation Großschanze Herren Gundersen ORF eins ARD, Eurosport Fr., 22.02. 16.15 Uhr Nordische Kombination 10-Kilometer-Lauf Einzel ORF eins ARD, Eurosport SPOX

Nordische Ski-WM heute live: Livestream & TV-Übertragung

Bereits um 10.25 Uhr beginnt die Übertragung des ORF am Freitag. Nach einem kurzen WM-Pause mit der Kombination der alpinen Herren in Bansko geht es um 14.10 Uhr mit den Skispringern weiter, dann wird bis in die Abendstunden live aus Seefeld gesendet. In der TvThek bietet der ORF zudem einen gratis Livestream für alle User aus Österreich an.

Zudem sind die Wettkämpfe im ARD und auf Eurosport zu verfolgen.

© GEPA

ÖSV-Aufgebot in der Nordischen Kombination

Die ÖSV-Teamführung der Nordischen Kombination hat schon nach dem ersten Sprungtraining für den Großschanzen-Einzelbewerb der Nordischen Ski-WM in Seefeld die vier Teilnehmer nominiert. Neben den zwei Saisonsiegern Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl, die Fixplätze hatten, vertreten am Freitag auch Ex-Weltmeister Bernhard Gruber und der Olympia-Dritte Lukas Klapfer Österreichs Farben.

Der 36-jährige Gruber hatte sich nach Problemen im Springen erst in letzter Minute für das WM-Aufgebot qualifiziert, überzeugte aber im Training am Dienstag. Die WM-Debütanten Lukas Greiderer und Martin Fritz müssen vorerst zusehen.

Skispringen: Welche Österreicher gehen an den Start?

Nach dem einzigen Training der ÖSV-Springer für den Großschanzen-Einzelbewerb der Heim-WM am Samstag hat die ÖSV-Teamführung neben Stefan Kraft, der als Titelverteidiger einen Fixplatz hat, das Quartett Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck und Daniel Huber nominiert. Debütant Jan Hörl muss auf dem Innsbrucker Bergisel vorerst zuschauen.