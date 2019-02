Maribor-Slalom, 1. DG: Unglaubliche Shiffrin carvt Konkurrenz um die Ohren

Petra Vlhova kam in letzter Zeit der US-Ski-Matadorin Mikaela Shiffrin gefährlich nahe, im ersten Durchgang des Slaloms in Maribor packte Shiffrin aber wieder ihr bestes Skifahren aus und verwies die Konkurrenz in die Schranken.

Eine ganze Sekunde liegt Shiffrin vor Petra Vlhova, auf Zwischenrang Drei liegt die Schwedin Anna Swenn-Larsson. Die ÖSV-Läuferinnen müssen im zweiten Durchgang den Tacho auf volle Attacke legen. Kathi Liensberger liegt mit 1,79 Sekunden hinter Shiffrin auf Rang Fünf, Bernadette Schild hat als Neunte schon 2,25 Sekunden Rückstand.

