Marco Schwarz: "Piste ist nicht so, wie wir's im Weltcup haben"

Zwar feierte der Österreicher Marco Schwarz in der WM-Kombination der Herren im schwedischen Are den dritten Platz, für die Gold-Hoffnung des ÖSV war nach dem Lauf "der Frust aber sehr groß", wie er im ORF-Interview bestätigte.

Die Freude über die Bronzene war groß, dennoch hätte Schwarz nach einer starken Abfahrt durchaus auch mit der Goldenen um den Hals nach hause gehen können. Woran scheiterte der Slalom-Lauf? "Die Piste ist nicht so, wie wir's im Weltcup haben. Es ist kein Wasser drinnen." Schwarz hatte mit den Verhältnissen zu kämpfen, der Hang sei nicht so präpariert worden wie es den Standards im Weltcup entspreche: "Im Weltcup kriegst du bei den Rennen einfach um einiges mehr Zug."

Pistenverhältnisse: Die Kritik wird lauter

Schwarz schlägt damit in die gleiche Kerbe wie Kollege Romed Baumann, der schon nach der Abfahrt wie ein Rohrspatz geschimpft hatte: "Da, wo die Slalomspur auf die Abfahrtsspur trifft, war die Piste einfach sehr schlecht. Die Anfahrt ist katastrophal. In der Spezialabfahrt hat man gesehen, wie weit der Sprung gehen kann, da darf so etwas nicht passieren."

Die Kritik wird lauter, die Veranstalter scheinen mit den Verhältnissen in Are überfordert. Es stehen allerdings noch fünf Bewerbe auf dem Programm. Weiter geht's am morgigen Dienstag mit dem Team-Bewerb.

