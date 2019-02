Marcel Hirscher zur Ski-WM in Are erkrankt

Der Höhepunkt des Ruhetages bei der Alpinski-WM in Aare hätte die für 17.00 Uhr geplante große, internationale Pressekonferenz mit Superstar Marcel Hirscher (29) werden sollen. Um 14.32 Uhr kam Hektik im Pressezentrum auf, Pressesprecher Stefan Illek teilte die Erkrankung des zweifachen Titelverteidigers und Absage des einzigen Medientermins vor den Rennen mit.

"Marcel ist krank. Erkältung und Halsweh. Pressekonferenz abgesagt. Keine Medienaktivitäten möglich", wurde in der Whatsapp-Gruppe für die Medienvertreter in Schweden verbreitet. Der Salzburger ist Titelverteidiger im Riesentorlauf am Freitag und im Slalom am Sonntag. Was die Erkrankung für die Renneinsätze bedeutet, war vorerst nicht klar. Um 16.00 Uhr sollte es eine nähere Erklärung dazu geben.

Vor zwei Jahren bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz war Hirscher nach dem Super-G (21.) erkrankt. Er hütete nach schlafloser Nacht wegen Gliederschmerzen und erhöhter Temperatur mit einer Wärmeflasche das Bett und musste das Abfahrtstraining für die Alpine Kombination auslassen. Bereits am nächsten Tag trainierte er wieder Slalom, infolge gewann er noch Kombi-Silber, wurde mit dem Team Fünfter und ließ jeweils Gold in Riesentorlauf und Slalom folgen.

Die legendären Ski-WM Rekordsieger: Hirscher, Pärson & Co. © GEPA 1/19 Vom 5. bis zum 17. Februar steigt in Åre (Schweden) die 45. Alpine Skiweltmeisterschaft. Wir zeigen euch die erfolgreichsten WM-Teilnehmer und wie viele Medaillen Legenden wie Aksel Lund Svindal, Renate Götschl oder Hermann Maier abstaubten. © GEPA 2/19 Rang 10: Gustav Thöni (Italien, 1972 – 1976): 5x Gold, 2x Silber © GEPA 3/19 Rang 9: Annemarie Moser-Pröll (Österreich, 1970 – 1980): 5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze © GEPA 4/19 Rang 8: Kjetil André Aamodt (Norwegen, 1991 – 2003): 5x Gold, 4x Silber, 3x Bronze © GEPA 5/19 Rang 7: Jean-Claude Killy (Frankreich, 1966 – 1968): 6x Gold © GEPA 6/19 Rang 6: Erika Hess (Schweiz, 1980 – 1987): 6x Gold, 1x Bronze © GEPA 7/19 Rang 5: Marcel Hirscher (Österreich, 2009 – 2019): 6x Gold, 3x Silber © GEPA 8/19 Rang 4: Toni Sailer (Österreich, 1956 – 1958): 7x Gold, 1x Silber © GEPA 9/19 Rang 3: Anja Pärson (Schweden, 2001 – 2011): 7x Gold, 2x Silber, 4x Bronze © GEPA 10/19 Rang 2: Marielle Goitschel (Frankreich, 1962 – 1968): 7x Gold, 4x Silber © GEPA 11/19 Rang 1: Christl Cranz (Deutschland, 1934 – 1939): 12x Gold, 3x Silber. Zwischen 1931 und 1939 fand die Ski-WM jährlich statt. © GEPA 12/19 Notable Mentions: Aksel Lund Svindal (Norwegen, 2005 – 2019): 5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze © GEPA 13/19 Ingemar Stenmark (Schweden, 1976 – 1982): 5x Gold, 2x Silber, 1x Bronze © GEPA 14/19 Ted Ligety (USA, 2009 – 2019): 5x Gold, 2x Bronze © GEPA 15/19 Benjamin Raich (Österreich, 2001 – 2011): 3x Gold, 6x Silber, 1x Bronze © GEPA 16/19 Renate Götschl (Österreich, 1997 – 2007): 3x Gold, 4x Silber, 2x Bronze © GEPA 17/19 Nicole Hosp (Österreich, 2003 – 2015): 3x Gold, 3x Silber, 3 x Bronze © GEPA 18/19 Hermann Maier (Österreich, 1999 – 2005): 3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze © GEPA 19/19 Anna Veith (Österreich, 2011 – 2019): 3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze

Der Plan des siebenfachen Gesamtweltcupsiegers für Aare war die Konzentration auf seine zwei Paradedisziplinen. Der 29-Jährige reiste dazu erst am (heutigen) Mittwoch an.