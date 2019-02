Marcel Hirscher auf Sprung zum Kristallkugel-Rekordgewinner

Marcel Hirscher steht vor dem Sprung zum Kristallkugel-Rekordgewinner. Platz acht am Dienstag beim City Event in Stockholm brachte ihm den 18. Gewinn einer Wertung des alpinen Ski-Weltcups, schon am Sonntag könnte im Riesentorlauf Nummer 19. dazukommen. Die achte Gesamtwertung zu seinen Gunsten wäre dann nur logisch, in beiden Wertungen liegt Hirscher klar voran.

Rekord-Gewinnerin mit 20 Kristallkugeln ist seit drei Jahren Lindsey Vonn. Die bei den Weltmeisterschaften zuletzt in Aare zurückgetretene US-Amerikanerin nennt acht Kugeln in der Abfahrt, fünf im Super-G, vier in der Gesamtwertung und drei in der Kombination ihr eigen. Als Herren-Rekordhalter wird vom Internationalen Skiverband (FIS) Ingemark Stenmark mit 19 Kugeln geführt. Hirscher hat aktuell sieben gesamt, nun sechs im Slalom, fünf im Riesentorlauf.

Der Salzburger arbeitet auch nach dem Aufstieg zum erfolgreichsten WM-Teilnehmer aller Zeiten weiter am möglichen Maximum. Zwei Tage nach seinen Fahrten in Aare zu Slalom-Gold sah er mit dem Gewinn des Slalom-Weltcups seine Mission für die Teilnahme am Parallel-Event in der schwedischen Hauptstadt als erfüllt an: "Mega. So früh habe ich die Kugel noch nie gehabt. Das bedeutet mir schon sehr viel. Also das hat einen Riesenstellenwert für mich."

Hirschers nächste Mission folgt bereits ab Freitag in Bansko, wo er mit Kombination, Super-G und Riesentorlauf das gesamte Programm absolvieren wird. Seine Verfolger im Gesamt-Weltcup, Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen, liegen zwar 480 bzw. 555 Punkte hinter ihm, doch ist das für Hirscher kein Ruhekissen. "Ich sehe mich da schon im Zwei- und Dreikampf. Ich stehe unter Zugzwang und muss da mitziehen", ließ er gut eine Woche vor seinem 30. Geburtstag wissen.

Hirscher: "Nicht von Vorteil, wenn man 1,73 cm ist"

Und den zweifachen Olympiasieger lässt auch die Situation in den Parallelbewerben keine Ruhe, in die er für ihn ungewohnt nicht als Favorit hineingeht. Seine Leistung in Stockholm sah er da als Schritt in die richtige Richtung, gegen den späteren 2,00-m-Sieger Ramon Zenhäusern war im Viertelfinale aber kein Kraut gewachsen. "Es ist nicht unbedingt von Vorteil in dem Bewerb, wenn man 1,73 cm ist. Ich bin aber noch nie so weit bei der Bestzeit dabei gewesen. Das stimmt mich positiv."

Von Bolivien bis Israel: Die denkwürdigsten Ski-WM-Exoten © GEPA 1/15 Eine Weltmeisterschaft ist neben dem Sport auch immer eine Bühne für Vertreter verschiedenster Nationen. Ob Kenia, Jamaika, oder Haiti - in den letzten Jahren waren einige Legenden dabei. SPOX zeigt euch die erinnerungswürdigsten Teilnehmer. © GEPA 2/15 Jean-Pierre Roy (Haiti): Im Alter von 39 begann der mittlerweile 55-Jährige mit dem Skifahren. Bei der Ski-WM 2011 nahm er erstmals im Riesenslalom teil, auch 2013 und 2015 war er dabei. © GEPA 3/15 Sein bestes Ergebnis: Rang 64 im Slalom. Aktuell betreibt der drei-fache Großvater ein Computergeschäft in Paris. Ein Comeback bei der Ski-WM in Are scheint aber leider ausgeschlossen. © GEPA 4/15 Simon Breitfuss Kammerlander (Bolivien): Der gebürtige Tiroler wird definitiv in Are vertreten sein. Der Student pendelt zwischen Südamerika und Österreich hin und her, bei den olympischen Spielen nahm er in jeder Disziplin teil. © GEPA 5/15 Breitfuss Kammerlander kam in jedem Rennen unter die Top 50, sein 32. Rang im Slalom markierte das beste Ergebnis eines Bolivianers bei Weltmeisterschaften überhaupt. Auch im Weltcup mischt er das Feld von hinten auf. © GEPA 6/15 Juan del Campo (Spanien): Der 24-Jährige mag aus einem wintersportfernen Land kommen, ambitioniert ist er aber auf jeden Fall: "Ich will gewinnen", meinte er schon 2017 in den Medien. © GEPA 7/15 Vom Sieg ist der Spanier zwar noch weit entfernt, in Schladming feierte er aber sein bestes Weltcup-Ergebnis: Rang 24. Damit ist er der erste Spanier seit 1986, der Weltcup-Punkte holte. Die WM soll die große Bühne für den Exoten werden. © GEPA 8/15 Christopher Hörl (Moldawien): Ähnlich wie Breitfuss, ist auch Hörl ein Österreicher, der für ein anderes Land an den Start geht. 2012 gewann er den Fitness-Bewerb "Man of Steel", dazwischen arbeitet er in einem Architektenbüro. © GEPA 9/15 Hubertus von Hohenlohe (Mexiko): Der 60-jährige Prinz ist ein alter Bekannter bei den Ski-Weltmeisterschaften. Vor allem die Designs seiner Trikots sorgten immer wieder für Lacher, die Ergebnisse wohl aber nicht. © GEPA 10/15 2015 in Vail wurde er 46. im Slalom, in St. Moritz 2017 schied er sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom aus. Die WM in Are bestreitet Hohenlohe in einem weiß-roten Skidress samt Maya-Kopf. © GEPA 11/15 Sabrina Wanjiku Simader (Kenia): Die 20-jährige Kenianerin lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Österreich, trainiert mit Ex-ÖSV-Coach Christian Reif, der auch Slalom-Weltcupsieger Alex Choroschilow unter seinen Fittichen hatte. © GEPA 12/15 Simader nahm auch bei der WM 2017 in St. Moritz schon teil, wurde 50. im Slalom und 60. im RTL. Bei Olympia war sie die erste Kenianerin jemals, die an alpinen Wettbewerben teilnahm. 2019 ist sie in Are wieder am Start. © GEPA 13/15 Michael Elliott Williams (Jamaika): Der 49-Jährige war früher Eishockey- und American-Football-Spieler, ehe er 2013 als erster Jamaikaner bei Ski-Weltmeisterschaften teilnahm. © GEPA 14/15 Auch 2015 in Vail und 2017 in St. Moritz war Williams am Start, im Riesenslalom in Vail wurde er 108. © GEPA 15/15 Nikita Shcherbakovskiy (Israel): Der erst 19-jährige Israeli hat schon zwei WMs hinter sich und betreibt mit seinen Geschwistern Igor und Maria einen Fundraiser, um Skifahren auch in einkommensschwachen Ländern wie dem Südsudan zu ermögli

Bei tiefer gesetzten Flaggen hatten die kleineren Läufer diesmal bessere Voraussetzungen als bisher, Marco Schwarz hingegen ist auch schon bei seinem Oslo-Sieg am Neujahrstag gut zurecht gekommen. Dass ihm der Bewerb liegt, untermauerte er nun mit Rang drei. Wichtig wird es den Kärntner am Freitag, da geht es für ihn um die kleine Kombi-Kristallkugel. "Kräfte zusammensammeln und noch einmal Gas geben", gab sich der 23-Jährige die Devise für den Bulgarien-Trip vor.

Mit drei WM-Medaillen hat Schwarz genauso viele geholt wie Mikaela Shiffrin, bei der US-Amerikanerin waren aber zwei aus Gold dabei. Die 23-Jährige legte in Stockholm mit ihrem schon 57. Weltcupsieg nach, ihre acht Läufe spulte sie mit einer Abweichung von nur wenig Hundertstel ab. Dabei war sie gesundheitlich noch immer nicht ganz auf der Höhe. "Meine Lungen fühlen sich aber schon viel besser an. Ich huste noch ein wenig. Aber bei diesen kurzen Rennen ist es viel einfacher."

Mit ihrem 14. Weltcup-Saisonsieg stellte Shiffrin den in der Saison 1988/89 von der Schweizerin Vreni Schneider fixierten Allzeit-Rekord ein. Das US-Ass hat in den nächsten Wochen noch einige Möglichkeiten, sich auch diese Bestmarke alleinig zu schnappen. Auf den Punkterekord der Slowenin Tina Maze (2.414) aus der Saison 2012/13 fehlen Shiffrin noch 620 Zähler. Für die Damen geht es im Weltcup am Wochenende mit Abfahrt und Kombination in Crans-Montana weiter.

Für die Österreicherinnen hat in Stockholm Katharina Truppe die rot-weiß-rote Fahne hochgehalten. Als Belohnung für zwei eng gehaltene Viertelfinalläufe gegen Shiffrin gab es Rang fünf. "Irgendwann hole ich sie mir schon", sagte Truppe in Richtung Shiffrin. Doch generell scheint es nicht unbedingt der Bewerb der Österreicherinnen zu sein. Bernadette Schild verglich es für sich mit der Abfahrt: "Mit der habe ich mich auch nie anfreunden können."