Damen-Springen: Starker zweiter Sprung beschert Daniela Iraschko-Stolz Medaille

Abseits des Doping-Skandals schreibt der österreichische Skiverband bei der WM in Seefeld auch positive Schlagzeilen: Daniela Iraschko-Stolz holt sich beim Damen-Springen die Bronze-Medaille. Kollegin Eva Pinkelnig, nach dem ersten Durchgang auf Rang Vier, belegt am Ende den undankbaren fünften Rang. Gold geht erwartungsgemäß an die Norwegerin Maren Lundby.

Die 24-jährige Norwegerin triumphierte hauchdünn vor der Deutschen Katharina Althaus (259,1). Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger wurde 16. (212,3), Chiara Hölzl kam über Rang 26 (201,6) nicht hinaus.

