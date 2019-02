Bansko-Kombination: Marco Schwarz schwer am Knie verletzt

Marco Schwarz hat sich im Super-G der alpinen Kombination in Bansko (zum kompletten Zwischenstand) offenbar am Knie verletzt. Den Kärntner drückte es beim Zielsprung nach hinten, er fuhr aufrecht ins Ziel und griff sich sofort auf die Knie. Den Slalom-Durchgang (ab 13 Uhr) wird er nicht in Angriff nehmen, damit ist die Chance auf die Kombi-Kristallkugel dahin.

Mauro Caviezel erzielte am Vormittag die Bestzeit, Vincent Kriechmayr lag mit 6/100 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Alexis Pinturault gelang ein starker erster Durchgang, der Franzose belegte Platz drei (+0,16).

Schwarz konnte als Siebtplatzierter den Rückstand mit 1,23 Sekunden in Grenzen halten, sorgte aber im unteren Streckenabschnitt für eine Schrecksekunde.

"Es ist ein brutaler Klatscher. Da geht es von drei Metern Höhe einfach runter", sagte Matthias Mayer, der das Tor nach dem Sprung ausließ. Nachdem neben Schwarz auch Pinturault und andere in der letzten Passage Probleme hatten, versuchten die Pistenarbeiter sogar, den Sprung während des Rennens ein wenig abzutragen. Schwarz war zunächst zu keiner Stellungnahme bereit.

ÖSV: Marco Schwarz wird in Österreich untersucht

Wie der Österreichische Skiverband auf Anfrage mitteilte, wird der Kärntner Marco Schwarz die Untersuchungen am Knie in Österreich durchführen lassen. Der Kärntner wird am (heutigen) Freitag sofort den Heimflug antreten.

Marcel Hirscher verlor im Super-G 1,83 Sekunden und darf sich über eine gute Startnummer im Slalom freuen. "Nett war es, zum Anschauen. Aber wenn man sieht, wie viele Läufer knapp an einer Verletzung dran waren, merkt man, das ist es mir eigentlich nicht Wert. Ich freue mich über ein paar Punkte", sagte Hirscher.

© getty

Alpine Kombination in Bansko: Zwischenstand nach Super-G

Platz Läufer Zeit 1 Mauro Caviezel 1:09,08 2 Vincent Kriechmayr +0,06 3 Alexis Pinturault +0,16 4 Romed Baumann +0,85 9 Marco Schwarz +1,23 13 Marcel Hirscher +1,83 DNF Matthias Mayer -

Bansko-Kombination: Entscheidung im Livestream & Liveticker

Der ORF zeigt den Slalom-Durchgang ab 13 Uhr live. In der TvThek wird das Rennen zudem im Livestream gezeigt. SPOX bietet einen LIVETICKER an.