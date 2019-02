Aksel Lund Svindal liefert legendären Party-Auftritt als Rapper

Aksel Lund Svindal hat mit einer Silbermedaille in der WM-Abfahrt von Are einen krönenden Abschluss seiner Profikarriere gefeiert. Seine Ski-Pension genießt der Norweger bereits in vollen Zügen. Bei einer Party im schwedischen WM-Ort lieferte er einen bemerkenswerten Auftritt als Rapper.

"Ich bin glücklich und dankbar. Ich bedauere nichts", sagte Svindal bei der Party. "Ich muss nicht aufhören, aber mit allen Faktoren denke ich, dass es eine gute Entscheidung ist."