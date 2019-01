Nightrace: Top-TV-Quoten für Slalom in Schladming

Das Slalomspektakel beim Nightrace in Schladming zog auch in diesem Jahr wieder die Massen vor den Fernseher.

So durfte sich der ORF im 2. Durchgang über durchschnittlich 1,753 Millionen Zuschauer und 50 Prozent Marktanteil freuen. In der Spitze schauten 1,970 Millionen Marcel Hirscher und Co. auf die Beine. Nur im Vorjahr lag die Zuschauerzahl noch höher.

Auch bei Durchgang eins waren ab 17:45 Uhr schon bis zu 1,180 Millionen Skifans live mit dabei.

Willkommen Österreich profitiert von Schladming-Slalom

Offenbar schalteten viele von ihnen auch nach Hirschers Machtdemonstration nicht aus. Die anschließende Sendung "Willkommen Österreich" von Stermann und Grissemann erzielte im Sog des Nightrace eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 515.000 bei 25 Prozent Marktanteil: Topwert seit Sendestart.