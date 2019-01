Zagreb-Slalom: Marco Schwarz knallt Bestzeit in den Schnee

Marco Schwarz bestätigt im Slalom von Zagreb seine bestechende Form. Der 23-jährige Österreicher nimmt im ersten Durchgang sogar Ski-Ass Marcel Hirscher 37 Hundertstel ab und geht damit als Führender in den zweiten Durchgang.

Marco Schwarz entwickelt sich anscheinend zum Herausforderer aus der eigenen Mannschaft für König Hirscher, auch Manuel Feller legte einen heißen Tanz in den kroatischen Schnee. Feller liegt mit 0,42 Sekunden Rückstand auf Rang Drei, darf sich also auch noch durchaus Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen. Der Norweger Henrik Kristoffersen liegt in Lauerstellung hinter dem ÖSV-Trio, ist 28 Hundertstel hinter Feller auf Rang Vier.

Der zweite Durchgang startet um 15:25 und ist im SPOX-Liveticker wie gewohnt live zu verfolgen.