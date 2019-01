Kitzbühel-Preisgeld: So viel kassieren die Fahrer in Abfahrt, Super-G und Slalom

Die Veranstalter der Rennen im alpinen Skiweltcup in Kitzbühel haben das Preisgeld für das Rennwochenende fixiert. Für die 79- Auflage der Hahnenkamm-Rennen werden in Super-G, Abfahrt und Slalom insgesamt 550.000 Euro ausgeschüttet.



Der Super-G am Freitag ist dabei etwas schlechter dotiert (150.000 Euro) als die Abfahrt am Samstag und der Slalom am Sonntag (jeweils 200.000 Euro). Die Abfahrts- und Slalom-Sieger kassieren 74.000 Euro, der Gewinner des Super-Gs erhält 55.500 Euro.

Die 30 schnellsten Läufer erhalten neben Weltcup-Punkten auch Preisgeld. Im Super-G wird neben einem Weltcup-Punkt 750 Euro ausgeschüttet, in Abfahrt und Slalom gibt's 1.000 Euro.

Kitzbühel-Preisgeld: Die Ausschüttung von 2019 im Überblick