Kitzbühel live: Wo kann ich die Streif-Abfahrt im TV und Livestream sehen?

Von 25. bis 27. Jänner geht in Kitzbühel wieder das Ski-Ereignis des Jahres über die Bühne. Die Hahnenkammrennen begeistern Fans wie Fahrer gleichermaßen. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage findet die Abfahrt bereits am Freitag statt, am Samstag folgt der Slalom, abschließend wird am Sonntag noch der Super G ausgetragen. SPOX hat alle Infos zu TV-Übertragung, Livestream und Liveticker zu den Rennen auf der Streif und dem Ganslernhang.







Kitzbühel Live: Wann ist die Abfahrt auf der Streif?

Die Abfahrt auf der Streif wird dieses Jahr nicht wie gewohnt am Samstag, sondern bereits am Freitag, den 25. Jänner, ausgetragen. Grund ist die schlechte Wettervorhersage, die Schnee und Regen für Samstag erwartet. Sofern das Wetter mitspielt, ist der Start für 11.30 Uhr Uhr geplant.

Abfahrt in Kitzbühel: Die Startliste

Die Abfahrt in Kitzbühel wird von Hannes Reichelt eröffnet. Matthias Mayer folgt mit Nummer drei, Beat Feuz geht mit Startnummer sieben ins Rennen. Vincent Kriechmayr folgt mit Nummer acht. Hier geht's zur kompletten Startliste.

Hahnekamm-Abfahrt: TV-Übertragung und Livestream

Der ORF überträgt das gesamte Wochenende live von den Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Die Übertragung rund um die Abfahrt startet um 10.55 Uhr mit Vorberichten, um 11.25 Uhr geht die Renn-Übertragung los.

Durch die Sendung führt Rainer Pariasek, Hans Knauss wagt die Kamerafahrt auf der Streif. Kommentiert wird der Super G von Oliver Polzer und Armin Assinger.

Natürlich bietet der ORF auch die Möglichkeit, die Vorberichte und das Rennen in der TVthek im Livestream zu verfolgen.

Die Streif im Liveticker

Abseits von TV und Stream bietet SPOX auch einen Liveticker zu den Hahnenkammrennen an. Hier geht's zum Ticker der Abfahrt auf der Streif.

Kitzbühel: Wer sind die Favoriten der Abfahrt?

Der Kreis der Favoriten in Kitzbühel kann getrost als die üblichen Verdächtigen bezeichnet werden. Dominik Paris (ITA), der die Abfahrt auf der Streif bereits zweimal gewinnen konnte, ist ebenso zu nennen wie der Schweizer Beat Feuz und der Norweger Aksel Lund Svindal, der noch ohne Abfahrts-Sieg in Kitzbühel ist.

Aus österreichischer Sicht dürfen sind neben Hannes Reichelt, der im Vorjahr Dritter wurde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Max Franz berechtigte Hoffnungen machen.

Kitzbühel-Abfahrt: Die schlimmsten Stürze auf der Streif - One Hell of a Ride © GEPA 1/21 Die Streif in Kitzbühel gilt als die schwierigste Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup - eine Chronologie der schwersten und spektakulärsten Streif-Unfälle seit 1987 und ihre Folgen. © GEPA 2/21 23.1.1987: Der Kanadier Todd Brooker kommt bei der Einfahrt zum Zielhang zu Sturz. Er erleidet eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch, Gesichtsverletzungen und eine Knieverletzung und beendet am Saisonende seine Karriere. © GEPA 3/21 14.1.1989: Brian Stemmle zieht sich bei der Steilhang-Ausfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu und liegt tagelang auf der Intensivstation. Stemmle kehrt Jahre später sogar wieder zurück, muss nach einem weiteren Kitz-Sturz aber seine Karriere beenden. © GEPA 4/21 9.1.1991: Bill Hudson wird die Mausefalle zum Verhängnis. Bei einem schweren Sturz erleidet er einen Schulterblattbruch, eine Fraktur des vierten Brustwirbelkörpers, einen Speichenbruch links sowie Lungenverletzungen. © GEPA 5/21 14.1.1995: Der Italiener Pietro Vitalini verschneidet an der Hausbergkante, wird über das Sicherheitsnetz geschleudert und stürzt weit den Hang hinunter. Dank tagelangem Schneefall bleibt Vitalini wie durch ein Wunder unverletzt. © GEPA 6/21 10.1.1996: Im Training stürzen mehrere Läufer wie Andreas Schifferer, Pepi Strobl oder Lasse Kjus schwer. Schifferer erleidet beim Sturz am Zielsprung ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Tage im Koma. © GEPA 7/21 23.1.1998: Der Österreicher Roland Assinger prallt in der zweiten Sprintabfahrt gegen eine Streckenbegrenzung und muss verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Karriere ist zu Ende. © GEPA 8/21 21.1.1999: Patrick Ortlieb erleidet bei einem Sturz an der Hausbergkante u.a. einen Trümmerbruch im rechten Oberschenkel. Die Karriere des Olympiasiegers ist vorzeitig zu Ende. © GEPA 9/21 20.1.2005: Der Österreicher Thomas Graggaber erleidet bei einem Trainingssturz Serienrippenbrüche sowie schwer Verletzungen an Schulter und Lunge. Seine Karriere ist zu Ende. © GEPA 10/21 16.1.2008: Andreas Buder zieht sich beim Trainings-Sturz auf der Streif u.a. einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu und muss sechs Monate pausieren. Der Niederösterreicher erfängt sich davon nie mehr richtig. © GEPA 11/21 19.1.2008: Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzt beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel-Hirn-Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback. © GEPA 12/21 22.1.2009: Daniel Albrecht stürzt im Training beim Zielsprung schwer, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt er in den Weltcup zurück. © GEPA 13/21 21.1.2011: Hans Grugger verliert beim Mausefalle-Sprung die Kontrolle, schlägt bei der Landung mit dem Kopf. Er erleidet schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen, befindet sich in Lebensgefahr und wird fünfeinhalb Stunden notoperiert. © GEPA 14/21 22.1.2011: Nur einen Tag nach Gruggers Horror-Crash kommt Siegmar Klotz in der Traverse in Rücklage und kracht in die Fangnetze. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert, kommt aber mit einem Handgelenksbruch davon. Ist heute Skicross-Profi. © GEPA 15/21 22.1.2013: Andrej Jerman kommt zu Sturz, will weiterfahren, bricht aber auf der Rennpiste zusammen und wird mit dem Helikopter abtransportiert. Mit einer Gehirnerschütterung kommt er glimpflich davon, gibt aber wenige Tage später seinen Rücktritt bekannt. © GEPA 16/21 26.1.2013: Peter Fill rutschte in der Steilhang-Ausfahrt zu weit nach außen und überschlägt sich auf jener Begrenzung, wo Bode Miller einstz spektakulär entlangfuhr, vogelwild. Fill bleibt allerdings unverletzt. © GEPA 17/21 20.1.2015: Der Südtiroler Christof Innerhofer kracht im Training bei der Steilhangausfahrt mit 100 km/h in die Fangnetze und erleidet ein Schleudertrauma. Er bestreitet die Rennen und wird im Super-G Neunter und in der Abfahrt Sechster. © GEPA 18/21 19.1.2016: Max Franz kommt nach der Hausbergkante zu Sturz, fliegt ins Netz und zieht sich einen Kapseleinriss im linken Kniegelenk, einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und eine Absprengung am Mondbein am linken Handgelenk zu. © GEPA 19/21 21.1.2016: Im zweiten Training wird an fast der gleichen Stelle der Tiroler Florian Scheiber abgeworfen. Die Diagnose lautet Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des inneren und äußeren Meniskus im rechten Knie. © GEPA 20/21 23.1.2016: Die Abfahrt wird zur Sturz-Orgie. Genau am Übergang von Kompression zur Schrägfahrt erwischt es der Reihe nach die Österreicher Georg Streitberger und Hannes Reichelt sowie den Norweger Aksel Lund Svindal. © GEPA 21/21 23.1.2016: Die Folgen der Abflüge sind erschreckend: Für den im Gesamtweltcup führenden Svindal und auch Streitberger ist die Saison vorbei, beide erleiden einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie.

Die Streif: Zahlen und Fakten

Die erste Sieger beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel war der Österreicher Ferdl Friedensbacher im März 1931. Mit über zwölf Sekunden Vorsprung auf Landsmann Siegfried Schlechter gewann er in 4:34,2 Minuten - allerdings nicht auf der Streif, sondern auf der "Fleckalm. Erst sechs Jahre später übersiedelte man auf die noch heute gefürchtete Piste.

Der jüngste Abfahrtssieger in Kitzbühel ist Franz Klammer. Er war bei seinem Sieg 1975 erst 21 Jahre und zwei Monate alt. Der Älteste ist bis heute Didier Cuche. Der Schweizer hatte bei seinem Erfolg 2012 37 Jahre und fünf Monate am Buckel. Er ist mit fünf Siegen (4x Abfahrt, 1x Super-G) auch der erfolgreichste Abfahrer auf der gefährlichsten Piste der Welt.

Hermann Maier hat mit fünf die meisten Siege im Super G am Konto, der noch aktive Aksel Lund Svindal folgt mit drei Siegen,

Der erfolgreichste Fahrer ist der Österreicher Andreas Molterer. Der Lokalmatador gewann in den fünfziger Jahren neun Mal in Kitzbühel - 2 Mal Abfahrt, 3 Mal Slalom, 4 Mal Kombination.

45 TV-Stationen und 30 Radio-Stationen sind bei den Hahnenkammrennen vor Ort - in mehr als 55 Stunden Berichterstattung werden weltweit über 262 Millionen Zuschauer erreicht.

© GEPA

Kitzbühel: Die letzten Abfahrts-Sieger auf der Streif