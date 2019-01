"Blöde Worte": Vater von Schweizer Ski-Talent Marco Odermatt schimpft über Marcel Hirscher

Manchmal ist's paradox: der außerirdische Marcel Hirscher lobt einen jungen Kollegen von ihm, attestiert ihm eine glorreiche Zukunft. Und bekommt genau dafür eine ordentliche Schelte von dessen Vater umgehangen.

Was war passiert? Im Schweizer Sender SRF ist Marcel Hirscher, angesprochen auf Marco Odermatt, voll des Lobes über den jungen Nachwuchs-Rennläufer, der beim Riesentorlauf in Adelboden Platz Zehn belegt und bereits fünf Goldmedaillen bei einer Junioren-WM einführ: "Dass er ein großes Talent ist, weiß man ja. Aber ich glaube heuer ist so richtig dieses Jahr, wo er sich in die absolute Weltspitze rein fährt".

Odermatts Vater: Hirschers Worte sind "blöde Worte"

So weit, so gut - ein nettes Kompliment des weltbesten Skifahrers. Doch der Familie Odermatt schmeckt dieses Lob überhaupt nicht. Der Vater von Marco Odermatt zetert: "Das sind natürlich blöde Worte. Wenn man weiß, wie schmal der Grat ist, sind das die falschen Ausdrücke."

Der Vater habe Angst, Odermatt könne abheben, müsse dafür sorgen, sich noch lange nicht zufrieden zu geben. Odermatt selbst sieht die Angelegenheit wesentlich entspannter: "Das ging mir schon nahe. Es gibt zusätzlich Motivation." Der Schweizer Ski-Rennläufer tritt aber sowieso schon ein kleines bisschen in die Fußstapfen von Marcel Hirscher. Als erster Schweizer überhaupt ist er Teil von Red Bull, spaziert im Salzburger Leistungszentrum ein und aus.

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019