Stefan Luitz: Beaver-Creek-Sieger vor nachträglicher Disqualifikation?

Den Läufern des Deutschen Ski Verbands könnte ein böses Nachspiel zum Weltcup-Wochenende von Beaver Creek drohen. Da die deutschen Athleten rund um Riesenslalom-Sieger Stefan Luitz vor dem Start mit Sauerstoff aus der Flasche versorgt wurden, könnten sie gegen die Regularien der FIS verstoßen haben. Im schlimmsten Fall droht die Disqualifikation.

Wie das Fach-Portal skionline.ch berichtet, dürfte beim Skiweltverband ein anonymer Protest eingelangt sein, der nun auch von der Anti-Doping-Agentur WADA untersucht wird.

Beaver Creek liegt auf über 3000 Metern Seehöhe, weshalb eine Versorgung mit Sauerstoff zur Leistungssteigerung führen kann. Durch den niedrigeren Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt dieser auch im Blut, was einen Einfluss auf die Performance hat.

Die FIS hat in ihren Regularien allerdings den Gebrauch von Sauerstoff per se nicht klar verboten, wie skionline berichtet. Deshalb könnte es neben einer nachträglichen Disqualifikation auch nur zu einer Verwarnung kommen.

Mikaela Shiffrin komplettiert den Ski-Grand-Slam! Diese Skifahrer sind die Könige des Skisports © GEPA 1/13 Mikaela Shiffrin hat am Sonntag Sportgeschichte geschrieben. Mit ihrem Sieg im Super-G von Lake Louise reiht sich die US-Amerikanerin unter jene Skiläufer ein, die mindestens ein Rennen in jeder Disziplin gewonnen haben. SPOX zeigt den illustren Kreis. © getty 2/13 Anja Paerson (Schweden) - 42 Weltcup-Siege: 6 Abfahrten, 4 Super-Gs, 11 Riesenslaloms, 18 Slaloms, 3 Kombinationen. © getty 3/13 Janica Kostelic (Kroatien) - 30 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 1 Super-G, 2 Riesenslaloms, 20 Slaloms, 6 Kombinationen. © getty 4/13 Pernilla Wiberg (Schweden) - 24 Weltcup-Siege: 2 Abfahrten, 3 Super-Gs, 2 Riesenslaloms, 14 Slaloms, 3 Kombinationen. © GEPA 5/13 Petra Kronberger (Österreich) - 16 Weltcup-Siege: 6 Abfahrten, 2 Super-Gs, 3 Riesenslaloms, 3 Slaloms, 2 Kombinationen. © getty 6/13 Lindsey Vonn (USA) - 82 Weltcup-Sieg: 43 Abfahrten, 28 Super-Gs, 4 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 5 Kombinationen. © getty 7/13 Tina Maze (Slowenien) - 26 Weltcup-Siege: 4 Abfahrten, 1 Super-G, 14 Riesenslaloms, 4 Slaloms, 3 Kombinationen. © getty 8/13 Mikaela Shiffrin (USA) - 45 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 1 Super-G, 6 Riesenslaloms, 34 Slaloms, 1 Kombination. © getty 9/13 Kjetil Andre Aamodt (Norwegen) - 21 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 5 Super-Gs, 6 Riesenslaloms, 1 Slalom, 8 Kombinationen. © getty 10/13 Bode Miller (USA) - 33 Weltcup-Siege: 8 Abfahrten, 5 Super-Gs, 9 Riesenslaloms, 5 Slaloms, 6 Kombinationen. © getty 11/13 Marc Giradelli (Luxemburg) - 46 Weltcup-Siege: 3 Abfahrten, 9 Super-Gs, 7 Riesenslaloms, 16 Slaloms, 11 Kombinationen. © GEPA 12/13 Günther Mader (Österreich) - 14 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 6 Super-Gs, 2 Riesenslaloms, 1 Slalom, 4 Kombinationen. © getty 13/13 Pirmin Zurbriggen (Schweiz) - 40 Weltcup-Siege: 10 Abfahrten, 10 Super-Gs, 7 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 11 Kombinationen.

Stefan Luitz sorgte am vergangenen Sonntag mit seinem Triumph über Marcel Hirscher und Co. für eine Sensation. Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann er ein Rennen im alpinen Skiweltcup, und das in seinem zweiten Rennen nach überstandenem Kreuzbandriss.

