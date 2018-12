Ski Alpin: Damen-Rennen von Val d'Isere finden in Gröden statt

Die alpinen Ski-Weltcuprennen der Damen in Val d'Isere, die für 14. bis 16. Dezember geplant waren und wegen Schneemangels abgesagt wurden, sollen laut dem internationalen Skiverband (FIS) im Grödnertal nachgeholt werden.

Die Abfahrt findet demnach am Dienstag, 18. Dezember, statt, der Super-G einen Tag später. Die Saslong-Piste in St. Christina ist damit erstmals auch Schauplatz von Damen-Weltcuprennen.

Die traditionelle Herren-Abfahrt und ein Super-G gehen am Wochenende davor, am 14. und 15. Dezember, in Szene. Hier gibt's den Kalender des Ski-Weltcups in der Übersicht!

