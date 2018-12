Papa Ferdinand: Angst um Marcel Hirscher

Marcel Hirscher kehrt am Wochenende an den Ort eines seiner wichtigsten Triumphe zurück. In Val d'Isere feierte der Salzburger nämlich vor fast genau neun Jahren, am 13. Dezember 2009, seinen ersten Weltcup-Sieg.

"Das war für mich der emotionalste Moment in Marcels Karriere überhaupt. Du kämpfst jahrelang, von den Bezirkscup-Rennen angefangen, und dann gelingt ein Weltcup-Sieg. Das Höchste, was du erreichen kannst, außer Olympia und WM", erklärt Hirschers Vater Ferdinand in der Krone.

Der 63-jährige verrät auch, dass er zu Beginn der Karriere seines Sohnes viel gezittert hat "Ich habe damals Angst gehabt, dass ihn die Älteren vielleicht unter Druck setzen, sogar Psychoterror ausüben."

Allerdings sei diese Angst völlig unbegründet gewesen, da die damaligen ÖSV-Stars den jungen Marcel Hirscher gut aufgenommen und unterstützt haben: "Ein Matt, ein Raich oder ein Herbst, die haben sich voll um Marcel angenommen."

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019