Matthias Mayer beim Super-G in Bormio hauchdünn geschlagen - Paris siegt erneut

Matthias Mayer hat am Samstag beim Super-G in Bormio seinen sechsten Sieg im alpinen Skiweltcup nur hauchdünn verpasst. Dominik Paris, am Freitag schon Sieger der Abfahrt, fing den Kärntner nach dessen Bestzeit noch um eine Hundertselsekunde ab und holte sich das Double auf der Stelvio. Dritter wurde Aleksander Aamodt Kilde (+0,46, hier gehts zum Gesamtergebnis).

"Einfahrt Traverse musste ich reinrutschen, da hatte ich vielleicht nicht den notwendigen Speed", war Mayer mit seiner Fahrt nicht ganz zufrieden. "Durch die Schläge ist es extrem schwierig, die Linie zu halten. Die Piste ist hart und knackig, das macht es unglaublich schwer."

Doch während Mayer bis zur letzten Zwischenzeit noch in Führung lag, holte Paris im Zielhang letztlich noch die entscheidenden Zehntel heraus.

Kriechmayr und Franz hadern mit "zu braver" Fahrt

Mit Vincent Kriechmayr (4./+0,50) und Max Franz (5./+0,80) fuhren zwei weitere ÖSV-Asse in die Top-10. "Es war wie gestern, ich fuhr eine Spur zu brav", haderte Kriechmayr. "Die runde Linie habe ich mir von Christof Innerhofer abgeschaut, aber das war auch nicht richtig."

"Nummer fünf war heute ein bisschen zu früh", sagte Franz. "Ich war einfach zu rund, im unteren Bereich ist es dann gegangen."

Das Rennen wurde nach 25 Fahrern unterbrochen. Der Norweger Stian Saugestrad kam bei der Anfahrt zur Traverse zu Sturz und schlug heftig auf seinen Hinterkopf, wodurch er das Bewusstsein verlor. Wenig später konnte er allerdings die Beine wieder bewegen und gab ein Handzeichen. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Bereits am Freitag gab es durch Klemen Kosi einen schweren Sturz. Der Slowene ist allerdings wieder auf dem Weg der Besserung.

