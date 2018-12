Marcel Hirscher führt nach erstem Slalom-Durchgang in Saalbach vor Michael Matt

Marcel Hirscher ist im ersten Durchgang des Slaloms in Saalbach-Hinterglemm wieder einmal eine Klasse für sich. Der Ski-Superstar distanziert seinen zweitplatzierten ÖSV-Teamkollegen Michael Matt um 52 Hundertstel.

Hirschers Dauerrivale Henrik Kristoffersen (NOR) kommt mit einem Rückstand von 59 Hundertstel Sekunden auf den dritten Zwischenrang.

Felix Neureuther (GER/+0,78) zeigt bei seinem Slalom-Comeback mit Platz vier auf. Marco Schwarz (11.) und Manuel Feller (17.) haben mit Startnummer 16 und 15 mit den immer schwerer werdenden Pistenverhältnissen zu kämpfen und weisen schlussendlich 2,06 bzw. 2,75 Sekunden Rückstand auf.

"Das Material hat super funktioniert, es war eine super Fahrt", freut sich Hirscher nach den Problemen am Vortag in Riesentorlauf. "Ich bin kein Roboter, klar nagt das auch an mir".

