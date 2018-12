Marcel Hirscher erklärt: Warum er beim City-Event im Nachteil ist

Marcel Hirscher hat den Ausrutscher in Madonna di Campiglio abgehakt, seine Weihnachtpause im Familienkreis genossen, ein paar Tage trainiert und ist bereit für den Start ins neue Jahr. Dieser erfolgt am 1. Jänner in Oslo mit einem City Event. Hirschers letzter Sieg bei einem Ski-Weltcup-Rennen diesen Formats liegt mit Februar 2016 fast drei Jahre zurück, im Vorjahr war er am Holmenkollen Fünfter.

Die Reise nach Norwegen wird für Hirscher wieder zum Kurzausflug. Er verbringt Silvester noch in der Heimat, fliegt erst am Neujahrstag gemeinsam mit dem Franzosen Alexis Pinturault von Salzburg nach Oslo. "Wir hatten eine angemessene Pause und haben uns nun gut vorbereitet. Außerdem darf man ja nicht vergessen, dass es für alle gleich ist", zeigt sich Hirscher für den Jänner mit seinen vielen Klassikern u.a. in Adelboden, Kitzbühel und Schladming bereit.

Hirscher: Körpergröße von Nachteil

Bei City Events hat Hirscher mit seinem 1,73 m einen Nachteil gegenüber groß gewachsenen Athleten. "Mit meiner Körpergröße bin ich sicherlich durch die Zweistangen-Kipptechnik der größeren Athleten nicht im Vorteil, doch wer weiß, vielleicht läuft es dieses Mal besser", gab sich Hirscher dennoch zuversichtlich.

Gutes Beispiel für die These ist das Stockholm-Rennen Ende Jänner 2018, als beispielsweise der zwei Meter große Schweizer Ramon Zenhäusern siegte, der trotz Daumenoperation am 24. Dezember am Dienstag in Oslo mit dabei sein will. Titelverteidiger sind Slalom-Olympiasieger Andre Myhrer aus Schweden vor dem Tiroler Michael Matt sowie die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Am 27. Dezember nahm Hirscher wieder das Training, "Riesentorlauf, Slalom und auch einige spezielle Elemente für den City-Event" standen auf dem Plan. Am Sonntag war wegen Schneefalls kein Training möglich.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Madonna beschäftigt Hirscher nicht mehr

Dass er am 22. Dezember in Madonna ausgerechnet im letzten Rennen des alten Jahres nach einem Einfädler nicht punktete, beschäftigte ihn nicht mehr zu lange. "So etwas soll nicht passieren, kann aber vorkommen. Es war mit den tiefen Spuren eine spezielle Situation in Madonna. Ich habe versucht innerhalb der Spuren zu fahren und das ist eben ein Risiko, weil da nicht mehr viel Platz zur Stange ist. Jedes Rennen hat andere Herausforderungen und ist nicht vergleichbar", ist das Thema für ihn erledigt.

Groß ist die Freude bei Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher über das Auftreten seines Rekordläufers im nun ausklingenden Jahr. "Er hat so viel Freude und Spaß am Trainieren und Rennfahren, dass ich glaube, er wird auch das achte Mal wieder ein großes Thema sein für den Gesamtweltcup. Wenn er so weiter macht wie bist jetzt, dann kann er wieder so viele Rennen gewinnen wie letztes Jahr." Dank fünf Saisonsiegen, einen zweiten und einem sechsten Platz bei acht Renneinsätzen führt der 29-jährige Hirscher die Gesamtwertung mit 620 Punkten klar vor seinem Landsmann Max Franz (408) an. In Kalenderjahr 2018 gelangen 14 Weltcupsiege.

Der Parallel-Slalom in Oslo wird am Dienstag ab 16.30 Uhr auf dem Gegenhang der Schanzenanlage auf einer 180 m langen Strecke mit 18 Riesentorlauf-Toren und einem Sprung ausgetragen. Das Rennen zählt zur Slalom-Spezialwertung, weshalb die pro Geschlecht nur 16 Läufer starke Teilnehmerliste hauptsächlich auch über die Weltcup-Startliste des Slaloms (WCSL) ermittelt wird.

Um im Gesamtweltcup einen gewissen Grad an Fairness zu bewahren, sind die Top vier des Gesamtweltcups ebenfalls qualifiziert. Bei den Herren ist davon aber nur der führende Hirscher mit dabei, die danach folgenden Max Franz (AUT), Aleksander Aamodt Kilde und Aksel Lund Svindal (beide NOR) verzichteten. Bei den Damen ist das voran liegende Quartett Shiffrin, Petra Vlhova (SVK), Ragnhild Mowinckel (NOR) und Wendy Holdener (SUI) indes mit dabei. Die ÖSV-Abordnung ist mit Hirscher, Matt, Marco Schwarz, Manuel Feller und Christian Hirschbühl sowie Bernadette Schild, Katharina Liensberger und Katharina Truppe acht Köpfe stark.