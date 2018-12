Stuhec triumphiert auch im Super G: Nicole Schmidhofer in Gröden am Podest

Die Comeback-Geschichte des Jahres? Nach einer langen Verletzungspause triumphiert die Slowenin Ilka Stuhec nicht nur in der Abfahrt, sondern auch im Super G. Im Ersatzrennen für Val d'Isere in Gröden können aber auch die ÖSV-Damen wieder einen Erfolg feiern: Nicole Schmidhofer wird Zweite, am Ende fehlen lediglich fünf Hundertstel auf das Sieger-Treppchen.

Die Leaderin im Abfahrts-Weltcup Schmidhofer muss sich den zweiten Super-G-Platz aber mit Tina Weirather teilen. Die Liechtensteinerin raste im Hundertstel-Krimi ex aequo aufs Podium, dahinter war mir Jasmine Flury (SUI) und nur sechs Hundertstel Rückstand auf Stuhec eine weitere Läuferin ganz knapp dran.

Auch abseits davon lieferten die Speed-Ladies ein erneut tolles Resultat: Stephanie Venier belegte im Endklassement Rang Acht, die gestrige Dritte Ramona Siebenhofer platzierte sich auf Platz Neun. Die 23-jährige Christina Ager rangierte sich sensationell noch den zehnten Platz.

Das Ergebnis: Nicole Schmidhofer knapp Zweite

Platz Name Nation Zeit 1. Ilka Stuhec Slowenien 1:31,87 2. Nicole Schmidhofer Österreich +0,05 2. Tina Weirather Liechtenstein +0,05 4. Jasmine Flury Schweiz +0,06 5. Ragnhild Mowinckel Norwegen +0,24 6. Francesca Marsaglia Italien +0,29 7. Viktoria Rebensburg Deutschland +0,43 8. Stephanie Venier Österreich +0,45 9. Ramona Siebenhofer Österreich +0,69 10. Christina Ager Österreich +0,74

