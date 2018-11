Lindsey Vonn verschiebt ihr Karriereende

Lindsey Vonn will ihre alpine Ski-Karriere doch nicht nach dieser Saison beenden, sondern plant eine Verlängerung um ein Wochenende im nächsten Winter. Die US-Amerikanerin verkündete am Freitag in einer Videobotschaft via Youtube, dass sie die drei Speedrennen Anfang Dezember 2019 in Lake Louise als Abschluss ihrer aktiven Laufbahn noch bestreiten will.

In dem kanadischen Wintersportort hatte Vonn 18 ihrer bisher 82 Weltcup-Siege gefeiert. An diesem Wochenende verpasst sie die Rennen wegen einer jüngst im Training erlittenen Knieverletzung. "Ich werde noch einmal nach Lake Louise zurückkommen, das ist wichtig für mich", sagte die 34-Jährige nun.

In ihrem letzten Weltcup-Winter will Vonn die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark brechen, der 86 Siege einfuhr. Durch den Verzicht auf die zwei Abfahrten und einen Super-G in Lake Louise verpasst der US-Star drei ihrer größten Chancen, sich dem Rekord zu nähern.

"Ob ich den Rekord breche oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass ich nächstes Jahr wiederkomme", sagte Vonn. "Lake Louise war immer mein Rennen, sogar manche Einheimische nennen es Lake Lindsey. Ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn ich diese letzte Möglichkeit verpasse, aus dem Starthaus von Lake Louise zu fahren. Hoffentlich breche in den Rekord in diesem Jahr und muss mir darüber dann im nächsten Jahr keine Gedanken machen und kann nur Spaß haben."

Ein Datum für ihr Comeback nannte Vonn nicht. "Vermutlich in ein paar Wochen" werde sie wieder Rennen fahren können, sagte sie.