Lara Gut startet künftig als Lara Gut-Behrami

Lara Gut fährt im Ski-Weltcup ab sofort unter dem Namen Lara Gut-Behrami. Die Ergänzung des Nachnamens ihres Ehemanns Valon Behrami erfolgt auf Wunsch der Tessinerin.

Ihren ersten Einsatz mit neuem Namen hat die 27-Jährige am Dienstag in Lake Louise (Kanada) im ersten Training für die Abfahrtsläufe am Freitag und Samstag.

Lara Gut und der ehemalige Schweizer Fußball-Nationalspieler, der derzeit bei Udinese in der italienischen Serie A spielt, haben im Juli dieses Jahres geheiratet. In den ersten Rennen der Saison war die 24-fache Weltcupsiegerin noch unter ihrem bisherigen Namen angetreten.