Damen-Weltcup 2018/2019: Alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Stream, Rennen, Kalender, Ergebnissen

Die Ski-Weltcup-Saison 2018/2019 der Damen ist eine ganz besondere. Zwei Wochen vor dem Saisonstart in Sölden gab Superstar Lindsey Vonn nämlich bekannt, ihre Karriere am Ende der Saison zu beenden. Die US-Amerikanerin will zuvor aber unbedingt noch Ingemar Stenmarks Rekord von 86 Weltcupsiegen knacken. SPOX hat alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Stream, Rennen, Kalender und Ergebnissen des FIS Ski-Weltcups der Damen.

Doch nicht nur Vonn steht im Focus der Damen-Weltcup-Saison 2018/2019. Schließlich könnte Landsfrau Mikaela Shiffrin bei der WM in Aare Mitte Februar zum vierten Mal in Folge Slalom-Gold holen. Den dritten Gesamtweltcup in Folge peilt die 23-Jährige selbstverständlich auch an.

Österreichs Damen-Ski-Team hat nach einer ernüchternden Weltcup-Saison neuen Mut gefasst. "Ich gehe davon aus, dass wir heuer schon öfter vorne mitmischen", erklärte Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum. Wunsch-Ziel ist, im Disziplinen-Weltcup wieder mitzumischen. Potentielle Podestfahreriennen sind vor allem Anna Veith, Cornelia Hütter und Bernadette Schild.

Ski-Weltcup: Wo kann ich die Rennen im TV und im Livestream verfolgen?

Der ORF überträgt alle Rennen der Ski-Weltcup-Saison der Damen live. Zusätzlich bietet der ORF in seiner TVthek einen Livestream an.

Wer die Rennen weder im TV noch per Stream verfolgen kann, ist mit dem LIVETICKER von SPOX immer auf dem neuesten Stand.

Damen-Weltcup: Was ändert sich in der Saison 2018/2019?

Die alpine Kombination wird nach der Saison im Weltcup ausgedient haben, neue Formate sollen in den Kalender aufgenommen werden, verstärkt werden dies Parallel-Rennen sein.

Edelprodukt der Parallelbewerbe sind die City Events, wo man den Skisport zu den Leuten in die Städte bringen will. Für den Neujahrstag auf dem Osloer Holmenkollen und am 19. Februar in Stockholm unmittelbar nach der Ski-WM in Aare sind City-Rennen angesetzt.

Damen-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019

Datum Ort Bewerb Siegerin 27.10.2018 Sölden Riesentorlauf Tessa Worley (FRA) 17.11.2018 Levi Slalom Mikaela Shiffrin (USA) 24.11.2018 Killington Riesentorlauf 25.11.2018 Killington Slalom 30.11.2018 Lake Louise Abfahrt 01.12.2018 Lake Louise Abfahrt 02.12.2018 Lake Louise Super-G 08.12.2018 St. Moritz Super-G 09.12.2018 St. Moritz Parallelslalom 14.12.2018 Val d'Isere Kombination 15.12.2018 Val d'Isere Abfahrt 16.12.2018 Val d'Isere Super-G 21.12.2018 Courchevel Riesentorlauf 22.12.2018 Courchevel Slalom 28.12.2018 Semmering Riesentorlauf 29.12.2018 Semmering Slalom 01.01.2019 Oslo City-Event 05.01.2019 Zagreb Slalom 08.01.2019 Flachau Slalom 12.01.2019 St. Anton Abfahrt 13.01.2019 St. Anton Super-G 15.01.2019 Kronplatz Riesentorlauf 19.01.2019 Cortina d'Ampezzo Abfahrt 20.01.2019 Cortina d'Ampezzo Super-G 26.01.2019 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 27.01.2019 Garmisch-Partenkirchen Super-G 29.01.2019 Schladming Slalom 01.02.2019 Maribor Riesentorlauf 02.02.2019 Maribor Slalom 05.02.2019 Aare (WM) Super-G 08.02.2019 Aare (WM) Kombination 10.02.2019 Aare (WM) Abfahrt 12.0.22019 Aare (WM) Teambewerb 14.02.2019 Aare (WM) Riesentorlauf 16.02.2019 Aare (WM) Slalom 19.02.2019 Stockholm City-Event 23.022019 Crans Montana Abfahrt 24.02.2019 Crans Montana Kombination 02.03.2019 Sotschi Abfahrt 03.03.2019 Sotschi Super-G 08.03.2019 Spindleruv Mlyn Riesentorlauf 09.03.2019 Spindleruv Mlyn Slalom 13.03.2019 Soldeu Abfahrt 14.03.2019 Soldeu Suoer-G 15.03.2019 Soldeu Teambewerb 16.03.2019 Soldeu Slalom 17.03.2019 Soldeu Riesentorlauf

Ski Alpin: Wann und wo findet das Weltcup-Finale statt?

Das Weltcupfinale der Damen geht in dieser Saison von 13. bis 17. März 2019 in Soldeu in Andorra über die Bühne. Der Wintersportort in den Pyrenäen stand bisher nur zweimal - nämlich 2012 und 2016 - im Weltcup-Kalender.

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn stehen im Damen-Weltcup 2018/2019 im Fokus.

