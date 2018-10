Felix Neureuther lässt Start beim Ski-Alpin-Saisonauftakt in Sölden noch offen

Felix Neureuther will sich sein Antreten beim Ski-Weltcup-Saisonauftakt am Wochenende in Sölden bis kurz vor dem Rennen offen lassen.

Nach einem Kreuzbandriss im November 2017 und einer langen Reha plagten den Deutschen zuletzt Rückenbeschwerden. "Ich werde mich am Donnerstag oder Freitag entscheiden, wenn ein letzter Härtetest ansteht", sagte Neureuther in einem ZDF-Interview.

"Ich will, wenn ich starte, konkurrenzfähig sein", betonte der 34-jährige Neureuther im Hinblick auf den Riesentorlauf am Sonntag.