Marcel Hirscher beeindruckt ÖSV-Herren-Chef Andreas Puelacher

Marcel Hirscher nimmt derzeit nach einer langen Sommerpause im Pitztal wieder das Schneetraining. Dem 29-Jährigen scheint der Abstand gut getan zu haben, jedenfalls schwärmt ÖSV-Herren-Chef Andreas Puelacher schon jetzt von seinem Schützling.

"Sagenhaft, was der da abliefert. Er fährt am Limit und scheidet nie aus. Eine Präzision, die unglaublich ist", gibt Puelacher etwas mehr als einen Monat vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden zu Protokoll.

Die Konkurrenz darf sich also warm anziehen, denn der Dominator des Ski-Weltcups scheint trotz Veränderungen privater Natur - Hirscher hat geheiratet und wird in den kommenden Tagen Papa - so stark wie eh und je zu sein. "Ob er Jung-Ehemann ist und Jung-Papa wird, Marcel wird sich nicht ändern", so Puelacher.

