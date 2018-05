Marcel Hirscher und Freundin Laura Moisl werden Eltern

Internazionali BNL d'Italia Women Single Live WTA Rom: Tag 1 World Championship Live Südkorea -

Norwegen World Championship Live Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden NHL Lightning @ Capitals (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Scarlets NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 5, falls nötig) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Tag 4 NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale FIA World Rallycross Championship Großbritannien -

FIA World Rallycross Rugby Union Internationals England -

Barbarians IndyCar Series Indianapolis 500 -

IndyCar

Marcel Hirscher hat in einem emotionalen Post auf Instagram bekanntgegeben, dass er bald Vater wird. Auf einem Bild der Plattform ist Hirscher gemeinsam mit Freundin Laura Moisl zu sehen, wie sie ein Paar Baby-Skischuhe in den Händen halten.

"Das wahre Abenteuer startet genau jetzt", schrieb Hirscher. Der Salzburger ist mit Moisl seit rund zehn Jahren liiert.

Der 29-Jährige hat in seiner Karriere 58 Weltcupsiege errungen. Zuletzt kürte er sich zum siebten Mal in Folge zum Sieger im Gesamtweltcup. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang vergangenen Februar gewann Hirscher zwei Gold- und eine Silbermedaille.