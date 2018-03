Neue Sponsoren-Verträge: Marcel Hirschers Millionenpoker

Basketball Champions League PAOK -

Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Gora -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightning BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Valencia -

Bilbao Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans

Sportlich ließ Marcel Hirscher in der laufenden Ski-Saison erneut keine Wünsche offen. Österreichs Ski-Ass hat mit dem siebenten Gesamtweltcup-Sieg in Serie und zwei Olympia-Goldenen in dieser Saison seine ohnehin schon perfekte Karriere noch einmal um eine unglaubliche Ebene erweitert.

Freilich will sich ein erfolgreicher Athlet seine Erfolge auch angemessen vergüten lassen. Seine Siege fuhr Hirscher mit dem Raiffeisen-Logo am Helm ein. Ein Vertrag, der im Juli ausläuft. Nun wird an einem neuen Deal gebastelt - der aktuelle bringt Hirscher laut Österreich eine kolportierte Jahresgage von einer Million Euro.

"Beide Seiten sind an einer Verlängerung interessiert", wird Raiffeisen-Marketingchef Leodegar Pruschak zitiert: "Marcel weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben." Auch ein Vertrag über das Karriereende hinaus ist denkbar. Wie bei Hermann Maier. Zudem stehen auch Verhandlungen mit Ausrüster Atomic an.