Veith kritisiert Olympia-Entscheidung gegen Kirchgasser

Ski-Star Anna Veith bedauert das Fehlen ihrer langjährigen Zimmerkollegin Michaela Kirchgasser bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Einen Start in Kombination und Teambewerb schließt sie für sich aus, "aber ich weiß, dass ich im Riesentorlauf starten darf. Daher weiß ich, dass ich zwei Disziplinen fix habe", verwies die Salzburgerin darauf, dass ein Platz im Super-G-Team praktisch sicher ist.

Dass Kirchgasser das ÖSV-interne Auswahlverfahren für Olympia nicht geschafft hat, ist für Veith "sehr schade", eröffnete sie in Garmisch-Partenkirchen. "Es tut mir einfach leid für sie, weil ich weiß, was sie investiert hat und auf sich aufgenommen hat, dass sie es überhaupt schaffen kann nach ihrer Verletzung im Dezember."

Kirchgasser hatte sich beim Einfahren für den Slalom in Courchevel eine Kreuzbandzerrung und eine Knochenprellung im rechten Knie zugezogen. Seit längerem steht fest, dass die 32-Jährige nach der Saison ihre Karriere beenden wird. "Natürlich ist es für mich persönlich auch nur halb so schön, weil wir die letzten Jahre unsere Erfolge immer geteilt haben. Das waren schöne Zeiten", berichtete Veith.

"Ein bisserl Unverständlich"

Für sie sei die Nicht-Nominierung "schon ein bisserl unverständlich, weil jemand, der schon Medaillen gewonnen hat, der weiß, wie das geht und was dazugehört. Die Michi hat einfach die letzten Großereignisse immer eine Medaille gemacht. Das hätte ich schon als großen Pluspunkt gesehen", erklärte sie. "Ich habe aber nicht das Recht, da zu urteilen."

In der Kombination hätte Kirchgasser gute Chancen auf eine Medaille gehabt, meinte Veith. "Die Medaille zu holen, da muss man schon was draufhaben. Aber es gibt natürlich nicht so einen weiten Kreis von Anwärterinnen wie im Riesentorlauf oder im Super-G. Das ist in der Kombi halt ein bisschen besser eingrenzbar. Sie hätte für mich da schon dazugehört."

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Bestenfalls drei Disziplinen

Veith könnte bei den Spielen bestenfalls drei Disziplinen bestreiten. "In der Abfahrt wird es sich dann herausstellen", sie geht von einer Qualifikation in Südkorea aus. Der Teambewerb sei hingegen wie die Kombination "kein Thema" für die 28-Jährige.

Im Super-G hat die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 in der laufenden Saison das zweite von zwei Rennen in Val d'Isere im Dezember 2017 gewonnen. Im Super-G-Weltcup ist sie auf Position vier die bestplatzierte ÖSV-Vertreterin.

Im Riesentorlauf holte Veith vor vier Jahren in Sotschi Silber, hat im Weltcup nach ihren schweren Knieverletzungen aber noch nicht an die Erfolge davor anschließen können. In dieser Saison kam die Head-Pilotin nur einmal in die Wertung: Beim Heim-RTL in Lienz wurde sie 21.