Vierschanzen-Tournee: Stoch gewinnt am Bergisel, erneut ÖSV-Debakel

ASB Classic Women Single Live WTA Auckland: Viertelfinale + Halbfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Halbfinale Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Finale NHL Blues @ Flyers NCAA Division I North Carolina @ Virginia Pro14 Munster -

Connacht NCAA Division I Notre Dame @ Syracuse NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens BSL Fenerbahce – Sakarya Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics

Das Tief im ÖSV-Skispringerteam ist noch nicht ausgestanden. Nach dem Fiasko von Garmisch gelang es im ersten Heimbewerb nicht, die Tendenz zu drehen. Michael Hayböck bildete am Donnerstag in Innsbruck als Zehnter die positive Ausnahme. Stefan Kraft wurde nur 24. Der Pole Kamil Stoch ist nach dem dritten Tageserfolg alleiniger Anwärter auf den Gesamtsieg, denn sein Rivale Richard Freitag stürzte.

Nur drei Springer im Finale

Für das Team von Cheftrainer Heinz Kuttin setzte es vor 16.300 Zuschauern eine weitere Enttäuschung. Nur drei von elf Österreichern schafften den Einzug ins Finale der besten 30. Für Stefan Kraft ging es nach dem fünften Platz in der Qualifikation nicht weiter nach oben. Der Ex-Tourneesieger rutschte wegen technischer Probleme bei seinem Sprung in die Tiefen der Ergebnisliste ab.

"Es hat mich im Sprung wieder so verzogen", sagte der Doppel-Weltmeister, der nach dem ersten Durchgang das gleiche Problem beklagt hatte. "Das ist ganz komisch, denn es hat sich besser angefühlt als das, was rausgekommen ist." Der Salzburger gab zu, etwas verunsichert zu sein. "Ich weiß nicht, warum es mich da draußen so zerfleddert", hatte er nach dem ersten Sprung gemeint.

Sein Zimmerkollege Hayböck ist jedoch überzeugt, dass der Ex-Tourneesieger rasch wieder zur Topform zurückfindet. "Es wird schnell gehen, dass er wieder um den Sieg mitkämpft", sagte der Oberösterreicher. Kuttin meinte, Kraft fehle für seinen aktuellen Standard etwas die Geduld. "Gestern hat er einen sauberen Absprung geschafft, heute sind die Pferde mit ihm durchgegangen", sagte der Kärntner. Kraft müsse Ruhe finden vor dem Absprung.

Vierschanzentournee: Die Sieger der letzten 20 Jahre © getty 1/21 Von Hannawalds historischem Triumph über einen fliegenden Finnen, den Floh vom Fichtelberg und Österreichs Dominanz. SPOX blickt auf die Tournee-Sieger der letzten 20 Jahre zurück © getty 2/21 1997/1998: Kazuyoshi Funaki (Japan). Er siegte auf den ersten drei Schanzen und holte sich vor Sven Hannewald den Titel © getty 3/21 1998/1999: Janne Ahonen (Finnland). Schnappte sich 1999 den ersten seiner insgesamt fünf Tourneesiege © getty 4/21 1999/2000: Andreas Widhölzl (Österreich). Er gewann auf den letzten drei Schanzen und sicherte sich so den Tourneesieg © getty 5/21 2000/2001: Adam Malysz (Polen). Musste sich auf den ersten beiden Schanzen noch geschlagen geben, ehe er in Innsbruck und Bischofshofen triumphierte © getty 6/21 2001/2002: Sven Hannawald (Deutschland). Historisch! Hanni gewann als bislang einziger Athlet alle vier Springen. Da verbeugte sich selbst der 2007 verstorbene Bundestrainer Reinhard Heß © getty 7/21 2002/2003: Janne Ahonen (Finnland). Ihm reichte ein Sieg in Innsbruck, um die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen © getty 8/21 2003/2004: Sigurd Pettersen (Norwegen). Kam ebenfalls auf drei Siege. Peter Zonta war nur in Innsbruck besser © getty 9/21 2004/2005: Janne Ahonen (Finnland). Er knackte fast den Rekord von Sven Hannawald mit den vier Tagessiegen. Doch im letzten Springen landete Ahonen nur auf Platz zwei © getty 10/21 2005/2006: Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien). Das Duo hatte nach vier Springen jeweils 1081,5 Punkte. Erstmals in der Geschichte der Tournee gab es zwei Sieger © getty 11/21 2006/2007: Anders Jacobsen (Norwegen). Setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregor Schlierenzauer durch © getty 12/21 2007/2008: Janne Ahonen (Finnland). Er holte sich als erster Skispringer den fünften Gesamtsieg. Erstmals wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen, Innsbruck (zu viel Wind) fiel aus © getty 13/21 2008/2009: Wolfgang Loitzl (Österreich). Loitzl gewann gleich drei der vier Springen © getty 14/21 2009/2010: Andreas Kofler (Österreich). Ihm reichte für den Gesamtsieg ein erster Platz in Oberstdorf, in den anderen drei Wettbewerben landete er nicht auf dem Podest © getty 15/21 2010/2011: Thomas Morgenstern (Österreich). Morgi ließ Simon Ammann (SUI) und Tom Hilde (NOR) hinter sich © getty 16/21 2011/2012: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der 23-Jährige gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und bescherte den Österreichern den vierten Titel in Folge © getty 17/21 2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der Dominator wiederholte seinen Triumph bei der Vierschanzentournee dank Siegen in Innsbruck und Bischofshofen © getty 18/21 2013/14: Thomas Diethart (Österreich). Der Sensationssieger kam aus dem Nichts und gewann sowohl in Garmisch als auch in Bischofshofen © getty 19/21 2014/15: Stefan Kraft (Österreich). Der 22-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Michael Hayböck und Peter Prevc durch © getty 20/21 2015/16: Peter Prevc (Slowenien): Während Severin Freund noch den Auftakt in Oberstdorf gewann, ließ Prevc seinen Gegnern in den restlichen drei Springen keine Chance © getty 21/21 2016/17: Kamil Stoch (Polen). Polen feierte mit Stoch und Piotr Zyla einen Doppelsieg, Daniel-Andre Forfang stürzte beim allerletzten Sprung und wurde nur Dritter

Hayböck zuversichtlich

Zwei Österreicher durften immerhin zufrieden sein. Hayböck freute sich über seine prolongierte Aufwärtstendenz. "Der zehnte Platz gibt viel Zuversicht. Ich lasse mich nicht drausbringen, auch wenn die Presse nicht so nett zu uns ist", meinte der 26-Jährige im ORF-Fernsehen. Und der 19-jährige Tiroler Clemens Leitner, der Bruder des Ex-Biathlon-Juniorenweltmeisters Felix Leitner, schaffte es bei seinem Weltcupdebüt als 29. gleich in die Punkteränge.

Gregor Schlierenzauer erlitt hingegen ausgerechnet auf seiner Heimschanze einen Rückschlag auf dem Weg zurück zur Spitze. Der zweifache Bergisel-Sieger verpasste als 37. das Finale. Dennoch ist seine aktuelle Situation völlig anders als jene vor zwei Jahren, als er 33. gewesen war. Damals hatte er sich nach eigenen Worten "technisch auf einem Tiefpunkt" befunden und sich danach eine Auszeit genommen. Der 27-Jährige gab am Donnerstag keinen Kommentar ab.

Hayböck ist nun als 16. der bestplatzierte Österreicher in der Gesamtwertung. Der Bischofshofen-Sieger von 2015 hat aber rund 130 Punkte Rückstand. Damit droht erstmals seit 40 Jahren ein Schlussklassement ohne Österreicher in den Top Ten. 1978 war Claus Tuchscherer 24. gewesen.

Drama um Freitag

Die Frage nach dem Gesamtsieger der 66. Auflage wurde durch ein Drama um Richard Freitag entschieden. Der Deutsche stürzte im ersten Durchgang bei 130 Metern und wurde wegen starker Schmerzen an der Hüfte ins Spital gebracht. Nach der Landung hatten sich hinten die Ski des dreifachen Saisonsiegers überkreuzt, ein Sturz war unvermeidbar.

DSV-Coach Werner Schuster kritisierte den norwegischen Technischen Delegierten, der einen zu langen Anlauf und damit für die nicht optimale Schanzenpräparierung zu große Weiten zugelassen habe. Der 26-jährige Freitag, der weiterhin im Weltcup führt, war der einzige ernstzunehmende Rivale von Titelverteidiger Kamil Stoch um den Gesamtsieg gewesen. "Es tut mir leid für Richard", sagte der Pole.

Stoch steht vor dem "Grand-Slam"

Stoch gewann nach Oberstdorf und Garmisch erstmals auch auf dem Bergisel und kommt als insgesamt zehnter Springer mit drei Tagessiegen zum Finale nach Bischofshofen. Angesichts der Dominanz des Doppel-Olympiasiegers und seines Vorsprungs von 64,5 Punkten auf den zweitplatzierten Deutschen Andreas Wellinger ist nicht zu erwarten, dass er sich die Adler-Trophäe noch entreißen lässt.

Saisonübergreifend hat Stoch den "Grand-Slam" schon geschafft - er hatte den vergangenen Schlussbewerb in Bischofshofen gewonnen. Für ihn geht es darum, es dem Deutschen Sven Hannawald gleichzutun, der als bisher einziger Springer 2001/02 alle vier Konkurrenzen einer Tournee gewonnen hatte. "Ich bin sehr zufrieden und meinem Team sehr dankbar", sagte der 30-jährige Stoch. "Wir werden sehen, was passiert. Ich muss meinen Job machen."