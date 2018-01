Hirscher könnte in Garmisch 10. Saisonsieg feiern

Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils

Marcel Hirscher surft derzeit auf der Erfolgswelle und möchte das auch am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen unter Beweis stellen. Wenn er gewinnt, hätte der Salzburger zehn Siege in einer Saison gefeiert, was ihm bisher noch nie gelungen ist. "Ich denke nicht an Punkte, ich möchte Rennen gewinnen", sagte der Ausnahmekönner in Österreichs Ski-Team.

"Rekorde, auf die ich stolz bin"

Am Dienstagabend holte Hirscher in Schladming seinen 54. Weltcup-Sieg und egalisierte damit die ÖSV-Bestmarke, die Hermann Maier im November 2008 mit seinem letzten Sieg in Lake Louise in die Geschichtsbücher geschrieben hatte. Mit Nummer 55 würde er sich auf eine Stufe mit der Schweizerin Vreni Schneider heben. "Jetzt erreiche ich definitiv Rekorde, auf die ich wirklich stolz bin", freute sich der 28-Jährige zuletzt.

"Wenn ich mich an den Sommer zurückerinnere, als ich auf der Couch gelegen bin mit einem Gips, der ungefähr fünf Kilo schwer war, da habe ich nicht gedacht, dass ich überhaupt Rennen gewinnen kann in dieser Saison", erzählte Hirscher. "Das ist der Unterschied. Ich denke nicht an Punkte, ich möchte Rennen gewinnen, weil ich im Moment das Gefühl habe, ich bin in der Lage, Rennen zu gewinnen, aber ich muss hundert Prozent geben. Ich denke nicht an Taktik oder daran, Punkte zu machen."

Puelacher sprachlos

Relativ sprachlos angesichts des Phänomens Hirscher zeigte sich Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher. "Er ist für mich der beste Skifahrer der Welt, mehr gibt es nicht zu sagen. Er bringt alles mit, was es braucht, um ein Superstar zu sein. Die Persönlichkeit ist auch noch gewachsen", meinte der Tiroler. "Wie er sich verhält, wie ich ihn erlebe, was sollst du da noch sagen? Die Superlative gehen uns eh aus."

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Hirscher auch im RTL dominant

Im Riesentorlauf ist Hirschers Dominanz heuer ähnlich eklatant wie im Slalom - der Unterschied ist, dass weniger Rennen stattgefunden haben. Von den vier ausgetragenen Bewerben exklusive dem Parallel-RTL in Alta Badia entschied der Österreicher drei für sich, einen gewann der Franzose Alexis Pinturault.

Nach seinem Sieg in Adelboden am Dreikönigstag war Hirscher programmbedingt bis Ende dieser Woche nicht mehr dazugekommen, Riesentorlauf zu trainieren. Der Zeitplan nach dem Nightrace sah gleich am nächsten Tag in der Früh einen Besuch in Wien anlässlich der Olympia-Verabschiedung vor.

Dass das hinsichtlich der Vorbereitung auf die mit dem City Event in Stockholm noch anstehenden zwei Weltcup-Rennen vor der Südkorea-Reise nicht ideal war, leuchtet ein. "Mir ist bewusst, dass das so funktioniert, das Geschäft. Aber der Zeitpunkt ist natürlich schon sehr, sehr ungünstig", merkte Hirscher an. "Ich habe am Sonntag Rennen, am Dienstag wieder."

Schörghofer verzichtet auf Start

Philipp Schörghofer wird in Garmisch, obwohl er wieder fit ist, nicht am Start stehen. Der Salzburger verzichtet aus Rücksicht auf seinen Verletztenstatus auf Weltcup-Rennen in dieser Saison und bestreitet nur den Olympia-RTL. Die österreichische Mannschaft für Südkorea ist damit fix. Sie besteht aus Hirscher, Manuel Feller, Stefan Brennsteiner und Schörghofer.

"Das Riesentorlauf-Team steht, außer es passiert noch irgendwas, was ich nicht vorhersehen kann", bestätigte Puelacher der APA - Austria Presse Agentur. "Sollte irgendwer reinknallen, wäre er ein Thema wieder", fügte er hinzu. "Wenn einer da wirklich schnell ist und aufzeigt, dann überlege ich wieder: Brauche ich den, brauche ich ihn nicht? Wer ist schneller, wer ist besser?

Auch Christian Hirschbühl ist für das Pyeongchang-Aufgebot trotz drei Slalom-Nullern in Serie weiterhin ein konkreter Gedanke. "Wir wissen, dass er sehr schnell fährt. Man muss alles berücksichtigen", betonte Puelacher. "Wir wollen ja, dass er schnell Ski fährt. Wenn er ausscheidet, ist das zwar nicht gut, aber wenn der einmal durchkommt, ist er vorne dabei."