Kuttin schießt gegen Pointner zurück, Kraft stärkt seinen Trainer

Bei einem Fußballmatch in der Turnhalle in Stams haben sich die ÖSV-Springer am Ruhetag der Tournee den Frust von der Seele gespielt. "Zum Glück geht es gleich weiter", meinte Stefan Kraft am Tag vor der Qualifikation in Innsbruck. Große Analysen brauchte er nach dem vorzeitigen Aus in Garmisch nicht, das Darts-WM-Finale im Fernsehen diente als Ablenkung. Die harsche Kritik von Ex-Coach Alex Pointner war aber dennoch Thema.

Kraft absolvierte am Dienstag zudem einige Kniebeugen mit Gewichten, auf Sprünge auf der Bergiselschanze verzichtete er. "Ich weiß, was ich zu tun habe", ließ sich der Doppel-Weltmeister durch die Enttäuschung beim Neujahrsspringen nicht aus der Spur bringen. "Das ist blöd gelaufen und abgehakt. Ich schaue nach vorne", betonte der Tourneesieger von 2015.

Druck keine Ausrede

Dass der Druck wegen der alleinigen Spitzenstellung im Team zu groß geworden sei, ließ Kraft nicht als Grund gelten. "Ich habe das nicht anders gespürt als im letzten Jahr."

Cheftrainer Heinz Kuttin blieb nach dem mannschaftlich schlechten Abschneiden nach außen hin ruhig. "Wir brauchen Gelassenheit, um wieder nach oben zu kommen", betonte der Kärntner. Der Sportliche Leiter Ernst Vettori sagte, man hinterfrage alle Bereiche. Damit meinte er aber keinesfalls die Position des Trainers.

Kraft stärkt Kuttin den Rücken

Doppel-Weltmeister Kraft hob hervor, dass er in den bisher vier Jahren mit Coach Kuttin viel Positives erlebt habe. "Wir (er selbst und Michael Hayböck, Anm.) haben uns unter Heinz zu Weltklassespringern entwickeln können. Wenn es nicht läuft, wird der Trainer attackiert, aber wir werden uns raushanteln. Wir haben uns im Sommer viel aufgebaut", erklärte der Weltcupsieger. Gregor Schlierenzauer stimmte seinem Kollegen zu. Man dürfe in dieser Situation nicht gleich alles über den Haufen werfen.

Vierschanzentournee: Die Sieger der letzten 20 Jahre © getty 1/21 Von Hannawalds historischem Triumph über einen fliegenden Finnen, den Floh vom Fichtelberg und Österreichs Dominanz. SPOX blickt auf die Tournee-Sieger der letzten 20 Jahre zurück © getty 2/21 1997/1998: Kazuyoshi Funaki (Japan). Er siegte auf den ersten drei Schanzen und holte sich vor Sven Hannewald den Titel © getty 3/21 1998/1999: Janne Ahonen (Finnland). Schnappte sich 1999 den ersten seiner insgesamt fünf Tourneesiege © getty 4/21 1999/2000: Andreas Widhölzl (Österreich). Er gewann auf den letzten drei Schanzen und sicherte sich so den Tourneesieg © getty 5/21 2000/2001: Adam Malysz (Polen). Musste sich auf den ersten beiden Schanzen noch geschlagen geben, ehe er in Innsbruck und Bischofshofen triumphierte © getty 6/21 2001/2002: Sven Hannawald (Deutschland). Historisch! Hanni gewann als bislang einziger Athlet alle vier Springen. Da verbeugte sich selbst der 2007 verstorbene Bundestrainer Reinhard Heß © getty 7/21 2002/2003: Janne Ahonen (Finnland). Ihm reichte ein Sieg in Innsbruck, um die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen © getty 8/21 2003/2004: Sigurd Pettersen (Norwegen). Kam ebenfalls auf drei Siege. Peter Zonta war nur in Innsbruck besser © getty 9/21 2004/2005: Janne Ahonen (Finnland). Er knackte fast den Rekord von Sven Hannawald mit den vier Tagessiegen. Doch im letzten Springen landete Ahonen nur auf Platz zwei © getty 10/21 2005/2006: Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien). Das Duo hatte nach vier Springen jeweils 1081,5 Punkte. Erstmals in der Geschichte der Tournee gab es zwei Sieger © getty 11/21 2006/2007: Anders Jacobsen (Norwegen). Setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregor Schlierenzauer durch © getty 12/21 2007/2008: Janne Ahonen (Finnland). Er holte sich als erster Skispringer den fünften Gesamtsieg. Erstmals wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen, Innsbruck (zu viel Wind) fiel aus © getty 13/21 2008/2009: Wolfgang Loitzl (Österreich). Loitzl gewann gleich drei der vier Springen © getty 14/21 2009/2010: Andreas Kofler (Österreich). Ihm reichte für den Gesamtsieg ein erster Platz in Oberstdorf, in den anderen drei Wettbewerben landete er nicht auf dem Podest © getty 15/21 2010/2011: Thomas Morgenstern (Österreich). Morgi ließ Simon Ammann (SUI) und Tom Hilde (NOR) hinter sich © getty 16/21 2011/2012: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der 23-Jährige gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und bescherte den Österreichern den vierten Titel in Folge © getty 17/21 2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der Dominator wiederholte seinen Triumph bei der Vierschanzentournee dank Siegen in Innsbruck und Bischofshofen © getty 18/21 2013/14: Thomas Diethart (Österreich). Der Sensationssieger kam aus dem Nichts und gewann sowohl in Garmisch als auch in Bischofshofen © getty 19/21 2014/15: Stefan Kraft (Österreich). Der 22-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Michael Hayböck und Peter Prevc durch © getty 20/21 2015/16: Peter Prevc (Slowenien): Während Severin Freund noch den Auftakt in Oberstdorf gewann, ließ Prevc seinen Gegnern in den restlichen drei Springen keine Chance © getty 21/21 2016/17: Kamil Stoch (Polen). Polen feierte mit Stoch und Piotr Zyla einen Doppelsieg, Daniel-Andre Forfang stürzte beim allerletzten Sprung und wurde nur Dritter

Für Kuttin ist diese Bestätigung seiner Arbeit wichtig. In dieser Phase sei es für alle Betreuer und Athleten das Wichtigste, zusammenzustehen. "Für uns ist die Emotion derzeit nicht so positiv, aber wir gehen mit Freude zur Schanze. Wenn etwas nicht gut läuft, muss man das akzeptieren und von diesem Stand weiterarbeiten."

Pointners Kritik sei Marketingstrategie

Dass angesichts der aktuell schlechten Resultate Kritik aufkomme, verstehe er, sagte Kuttin. "Nicht verständlich und nicht akzeptabel ist aber die Kritik von Alex Pointner", erklärte Kuttin in Richtung seines Vorgängers, der ihn in seiner Zeitungskolumne in der Tiroler Tageszeitung und in Interviews mehrfach scharf kritisiert hatte. Eine Marketingstrategie auf Kosten anderer zu verfolgen, sei nicht akzeptabel, stellte Kuttin fest.