Kitzbühel-Abfahrt: Thomas Dreßen sorgt für Sensation, Hannes Reichelt auf Platz drei

European Rugby Champions Cup Live Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres NCAA Division I Oklahoma @ Oklahoma State European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale

Thomas Dreßen hat sich für seinen ersten Weltcup-Sieg gleich die berühmteste Strecke der Welt ausgesucht. Der Bayer sorgte am Samstag für den ersten deutschen Triumph auf der Streif seit 1979. Dahinter landeten mit 0,20 Sekunden Rückstand der Schweizer Beat Feuz sowie der Salzburger Hannes Reichelt, der 0,41 zurücklag. Vincent Kriechmayr musste sich mit Rang vier begnügen.

ast eine Minute lang schrie das Kraftpaket seine Freude hinaus. Was das Ergebnis noch sensationeller erscheinen lässt, ist der Umstand, dass es laut seiner eigenen Zählung erst Dreßens vierte Fahrt über die komplette Strecke war, wie er selbst in einer ersten Reaktion sagte. "Einfach nur geil. Es war immer ein Traum, einmal eine Weltcup-Abfahrt zu gewinnen und Kitzbühel auch. Dass ich das jetzt auf einen Streich geschafft habe, ist einfach nur unglaublich", meinte der 24-Jährige.

Als er dann tatsächlich den Einser auf der Anzeigetafel aufleuchten sah, habe er im ersten Moment gedacht, "man will mich verarschen ein bisschen", meinte der Gewinner. Bei besser werdender Sicht mit Fortdauer des Rennens nutzte Dreßen seine Startnummer 19 optimal aus und flog zum ersten deutschen Sieg in Kitzbühel seit Josef Ferstl 1979, der gemeinsam mit dem rekonvaleszenten Felix Neureuther als einer der Ersten im Ziel gratulierte.

"Wer weiß, vielleicht hat von oben wer zugeschaut und hat die Sonne ein bisserl mehr scheinen lassen bei mir", erklärte Dreßen. Zu dem Startnummern-Geschenk kam er nur, weil Reichelt und Aleksander Aamodt Kilde diese Nummer übrig ließen. "Danke an Hannes Reichelt", richtete der Wahl-Österreicher, der mit seiner Freundin im oberösterreichischen Traunviertel lebt, aus.

Wengen-Gewinner Feuz scheiterte knapp am ersten Schweizer Kitz-Abfahrtssieg seit Didier Cuche 2012. Im Zielraum hatte sich der geschlagene Aksel Lund Svindal schon vor dem Emmentaler verneigt, aber wie viele die Rechnung ohne Dreßen gemacht. Speziell im gleitintensiven Mittelteil konnte der regierende Weltmeister aus der Schweiz das Tempo einiger Konkurrenten nicht mitgehen. Svindal war am Ende als Achter in einer Abfahrt so schlecht klassiert wie seit 2013 in Kitzbühel nicht mehr, als er Neunter war.

Reichelt zitterte bis zum Schluss

Reichelt befand, er habe schon im oberen Abschnitt zu viel hergeschenkt. "Da wäre sicher mehr gegangen. Und dann der lange Schwung vor der Hausbergkante, da habe ich kurz den Außenski verloren. Das war nicht so nach Plan. Dort sind gleich einmal zwei Zehntel verloren", sagte der Radstädter, nachdem er Super-G-Sieger Svindal und Kjetil Jansrud hinter sich gelassen hatte. Seine Nerven lange aber noch lange "ein bisserl blank. Da habe ich schon gescheit oft zittern müssen, dass ich noch vom Podium runterrutsche".

Kriechmayr lieferte sich nach einem fulminanten Start bis kurz vor dem Ziel virtuell Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dreßen, verhaute dann jedoch die Querfahrt. "Wie ich vorher immer gesagt habe, das Rennen wird in der Traverse entschieden. Die habe ich bis jetzt nicht gut erwischt, das ist mir heute wieder nicht geglückt", analysierte der Oberösterreicher. "Trotzdem ein gutes Ergebnis." Sogar sein bestes in einer Abfahrt, nachdem er bisher nicht über Platz sechs hinausgekommen war.

One hell of a ride: Die schlimmsten Stürze auf der Streif © GEPA 1/19 Die Streif in Kitzbühel gilt als die schwierigste Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup - eine Chronologie der schwersten und spektakulärsten Streif-Unfälle seit 1987 und ihre Folgen. © GEPA 2/19 23.1.1987: Der Kanadier Todd Brooker kommt bei der Einfahrt zum Zielhang zu Sturz. Er erleidet eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch, Gesichtsverletzungen und eine Knieverletzung und beendet am Saisonende seine Karriere. © GEPA 3/19 14.1.1989: Brian Stemmle zieht sich bei der Steilhang-Ausfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu und liegt tagelang auf der Intensivstation. Stemmle kehrt Jahre später sogar wieder zurück, muss nach einem weiteren Kitz-Sturz aber seine Karriere beenden. © GEPA 4/19 9.1.1991: Bill Hudson wird die Mausefalle zum Verhängnis. Bei einem schweren Sturz erleidet er einen Schulterblattbruch, eine Fraktur des vierten Brustwirbelkörpers, einen Speichenbruch links sowie Lungenverletzungen. © GEPA 5/19 14.1.1995: Der Italiener Pietro Vitalini verschneidet an der Hausbergkante, wird über das Sicherheitsnetz geschleudert und stürzt weit den Hang hinunter. Dank tagelangem Schneefall bleibt Vitalini wie durch ein Wunder unverletzt. © GEPA 6/19 10.1.1996: Im Training stürzen mehrere Läufer wie Andreas Schifferer, Pepi Strobl oder Lasse Kjus schwer. Schifferer erleidet beim Sturz am Zielsprung ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Tage im Koma. © GEPA 7/19 23.1.1998: Der Österreicher Roland Assinger prallt in der zweiten Sprintabfahrt gegen eine Streckenbegrenzung und muss verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Karriere ist zu Ende. © GEPA 8/19 21.1.1999: Patrick Ortlieb erleidet bei einem Sturz an der Hausbergkante u.a. einen Trümmerbruch im rechten Oberschenkel. Die Karriere des Olympiasiegers ist vorzeitig zu Ende. © GEPA 9/19 20.1.2005: Der Österreicher Thomas Graggaber erleidet bei einem Trainingssturz Serienrippenbrüche sowie schwer Verletzungen an Schulter und Lunge. Seine Karriere ist zu Ende. © GEPA 10/19 16.1.2008: Andreas Buder zieht sich beim Trainings-Sturz auf der Streif u.a. einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu und muss sechs Monate pausieren. Der Niederösterreicher erfängt sich davon nie mehr richtig. © GEPA 11/19 19.1.2008: Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzt beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel-Hirn-Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback. © GEPA 12/19 22.1.2009: Daniel Albrecht stürzt im Training beim Zielsprung schwer, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt er in den Weltcup zurück. © GEPA 13/19 21.1.2011: Hans Grugger verliert beim Mausefalle-Sprung die Kontrolle, schlägt bei der Landung mit dem Kopf. Er erleidet schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen, befindet sich in Lebensgefahr und wird fünfeinhalb Stunden notoperiert. © GEPA 14/19 22.1.2013: Andrej Jerman kommt zu Sturz, will weiterfahren, bricht aber auf der Rennpiste zusammen und wird mit dem Helikopter abtransportiert. Mit einer Gehirnerschütterung kommt er glimpflich davon, gibt aber wenige Tage später seinen Rücktritt bekannt. © GEPA 15/19 20.1.2015: Der Südtiroler Christof Innerhofer kracht im Training bei der Steilhangausfahrt mit 100 km/h in die Fangnetze und erleidet ein Schleudertrauma. Er bestreitet die Rennen und wird im Super-G Neunter und in der Abfahrt Sechster. © GEPA 16/19 19.1.2016: Max Franz kommt nach der Hausbergkante zu Sturz, fliegt ins Netz und zieht sich einen Kapseleinriss im linken Kniegelenk, einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und eine Absprengung am Mondbein am linken Handgelenk zu. © GEPA 17/19 21.1.2016: Im zweiten Training wird an fast der gleichen Stelle der Tiroler Florian Scheiber abgeworfen. Die Diagnose lautet Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des inneren und äußeren Meniskus im rechten Knie. © GEPA 18/19 23.1.2016: Die Abfahrt wird zur Sturz-Orgie. Genau am Übergang von Kompression zur Schrägfahrt erwischt es der Reihe nach die Österreicher Georg Streitberger und Hannes Reichelt sowie den Norweger Aksel Lund Svindal. © GEPA 19/19 23.1.2016: Die Folgen der Abflüge sind erschreckend: Für den im Gesamtweltcup führenden Svindal und auch Streitberger ist die Saison vorbei, beide erleiden einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie.

Matthias Mayer, am Vortag Dritter im Super-G, riskierte vom Start weg viel und konnte schließlich in der Traverse nur mit großer Mühe einen Sturz vermeiden. "Der Speed hätte gepasst, aber es hat mich so oft zusammengedrückt. Ich hatte Glück. Angefühlt hat es sich nicht fein, ich spüre es immer noch ein bisserl", erzählte der Kärntner, der als 34. ohne Weltcup-Punkte blieb.

Die gab es für seinen Kärntner Landsmann Christian Walder (21.), Daniel Danklmaier holte sich als 30. noch einen Zähler ab. Für Romed Baumann (31.), Daniel Hemetsberger (45.) und Johannes Kröll (51.) reichte es nicht zu Punkten, Patrick Schweiger schied aus. Christopher Neumayer konnte wegen Nackenschmerzen infolge seines Sturzes im Super-G nicht starten.

Dreßen hatte im November 2017 als Dritter in Beaver Creek schon den ersten deutschen Stockerlplatz in einer Speed-Disziplin seit 2010 wahr gemacht. Kurz vor Weihnachten schaffte Josef Ferstl Junior als Gewinner des Gröden-Super-G den ersten Speed-Erfolg eines Deutschen seit Max Rauffer, der im Dezember 2004 ebenfalls in Gröden die Abfahrt gewonnen hatte.