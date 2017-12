Stefan Kraft in Oberstdorf-Quali Dritter

Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Stefan Kraft mag Oberstdorf. Der zweifache Sieger des Tournee-Auftaktbewerbs bestätigte am Freitag mit dem dritten Rang in der Qualifikation seine Rolle des Mitfavoriten bei der 66. Auflage. Nach einem Sprung auf 132,5 Meter hatte der Doppel-Weltmeister vor 14.000 Zuschauern 6,2 Punkte Rückstand auf den Deutschen Richard Freitag (130,5 m) und 0,2 auf den Japaner Junshiro Kobayashi (133 m).

Der wechselnde Wind sorgte dafür, dass einige Asse wie Daniel Andre Tande (Norwegen/20.), Titelverteidiger Kamil Stoch (Polen/28.) und Andreas Wellinger (Deutschland/14.) weiter hinten im Klassement aufschienen als erwartet. Der dreifache Saisonsieger Freitag behielt aber auch bei Rückenwind seinen "Lauf" bei. Er kam trotz kurzem Anlauf auf 130,5 Meter und damit überlegen auf den ersten Platz. Sechs Zähler dahinter folgten sechs Springer innerhalb von 2,1 Punkten.

Vorjahressieger Kraft bewies seine gute Form und auch seine fünf Teamkollegen qualifizierten sich sicher für den Bewerb am Samstag (16.30 Uhr im SPOX-LIVETICKER) . Der Salzburger erwies sich einmal mehr als Wettkampftyp, als er nach nicht optimalem Training in der Spitze mitmischte.

Kraft streut Freitag Rosen

"Ich habe das erste Mal den Schanzentisch erwischt. Es war noch ein bisschen verhalten und kontrolliert, aber allgemein eine super Quali", sagte der 24-Jährige, der bei kurzem Anlauf, aber Windstille gesprungen war. Nach ihm hatten Stoch, Tande und Co. schlechtere Bedingungen. Freitags Leistung nötigte auch Kraft Bewunderung ab: "Er kann sich fast nur selber schlagen. Aber wir geben nicht auf, vielleicht wird er nervös und macht Fehler."

Von den übrigen Österreichern verzeichnete Michael Hayböck eine Steigerung. Der Oberösterreicher hatte in den drei vergangenen Jahren in Oberstdorf jeweils Podestplätze erreicht. Diesmal war er nach bisher mäßigen Leistungen nach einem Bänderriss im Knöchel auch mit dem 13. Platz (130 m) zufrieden. "Es tut gut, wenn man runterkommt und vorne zu finden ist. Das passt, darauf lässt es sich aufbauen", sagte der Vorjahres-Dritte.

Vierschanzentournee: Die Sieger der letzten 20 Jahre © getty 1/21 Von Hannawalds historischem Triumph über einen fliegenden Finnen, den Floh vom Fichtelberg und Österreichs Dominanz. SPOX blickt auf die Tournee-Sieger der letzten 20 Jahre zurück © getty 2/21 1997/1998: Kazuyoshi Funaki (Japan). Er siegte auf den ersten drei Schanzen und holte sich vor Sven Hannewald den Titel © getty 3/21 1998/1999: Janne Ahonen (Finnland). Schnappte sich 1999 den ersten seiner insgesamt fünf Tourneesiege © getty 4/21 1999/2000: Andreas Widhölzl (Österreich). Er gewann auf den letzten drei Schanzen und sicherte sich so den Tourneesieg © getty 5/21 2000/2001: Adam Malysz (Polen). Musste sich auf den ersten beiden Schanzen noch geschlagen geben, ehe er in Innsbruck und Bischofshofen triumphierte © getty 6/21 2001/2002: Sven Hannawald (Deutschland). Historisch! Hanni gewann als bislang einziger Athlet alle vier Springen. Da verbeugte sich selbst der 2007 verstorbene Bundestrainer Reinhard Heß © getty 7/21 2002/2003: Janne Ahonen (Finnland). Ihm reichte ein Sieg in Innsbruck, um die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen © getty 8/21 2003/2004: Sigurd Pettersen (Norwegen). Kam ebenfalls auf drei Siege. Peter Zonta war nur in Innsbruck besser © getty 9/21 2004/2005: Janne Ahonen (Finnland). Er knackte fast den Rekord von Sven Hannawald mit den vier Tagessiegen. Doch im letzten Springen landete Ahonen nur auf Platz zwei © getty 10/21 2005/2006: Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien). Das Duo hatte nach vier Springen jeweils 1081,5 Punkte. Erstmals in der Geschichte der Tournee gab es zwei Sieger © getty 11/21 2006/2007: Anders Jacobsen (Norwegen). Setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregor Schlierenzauer durch © getty 12/21 2007/2008: Janne Ahonen (Finnland). Er holte sich als erster Skispringer den fünften Gesamtsieg. Erstmals wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen, Innsbruck (zu viel Wind) fiel aus © getty 13/21 2008/2009: Wolfgang Loitzl (Österreich). Loitzl gewann gleich drei der vier Springen © getty 14/21 2009/2010: Andreas Kofler (Österreich). Ihm reichte für den Gesamtsieg ein erster Platz in Oberstdorf, in den anderen drei Wettbewerben landete er nicht auf dem Podest © getty 15/21 2010/2011: Thomas Morgenstern (Österreich). Morgi ließ Simon Ammann (SUI) und Tom Hilde (NOR) hinter sich © getty 16/21 2011/2012: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der 23-Jährige gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und bescherte den Österreichern den vierten Titel in Folge © getty 17/21 2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der Dominator wiederholte seinen Triumph bei der Vierschanzentournee dank Siegen in Innsbruck und Bischofshofen © getty 18/21 2013/14: Thomas Diethart (Österreich). Der Sensationssieger kam aus dem Nichts und gewann sowohl in Garmisch als auch in Bischofshofen © getty 19/21 2014/15: Stefan Kraft (Österreich). Der 22-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Michael Hayböck und Peter Prevc durch © getty 20/21 2015/16: Peter Prevc (Slowenien): Während Severin Freund noch den Auftakt in Oberstdorf gewann, ließ Prevc seinen Gegnern in den restlichen drei Springen keine Chance © getty 21/21 2016/17: Kamil Stoch (Polen). Polen feierte mit Stoch und Piotr Zyla einen Doppelsieg, Daniel-Andre Forfang stürzte beim allerletzten Sprung und wurde nur Dritter

Manuel Fettner (23.), Clemens Aigner (24.) und Daniel Huber (29.) zeigten solide Sprünge, Gregor Schlierenzauer wurde mit ähnlich starkem Rückenwind wie Debütant Aigner 35. "Es war von den Bedingungen schwierig und am Tisch war es nicht so sauber", sagte der zweifache Gesamtsieger, der im ersten Training Siebenter war. "Ich werde in Ruhe analysieren, was der Unterschied zwischen dem ersten Trainingssprung und der Quali war, und es dann morgen umsetzen."

Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Samstag:

Freitag - Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

J. Kobayashi - Taku Takeuchi (JPN)

Kraft - Martin Hamann (GER)

Hayböck - Kilian Peier (SUI)

Schlierenzauer - David Siegel (GER)

Tande - Andreas Stjernen (NOR)

Huber - Halvor Egner Granerud (NOR)

Fettner - Stoch (POL)

Aigner - Maciej Kot (POL)