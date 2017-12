"Ist mir scheißegal": Manuel Feller rechnet mit den Styling-Experten ab

Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 1 European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 2 ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6

Ski-Ass Manuel Feller veröffentlichte auf Facebook eine unmissverständliche Nachricht an all jene, die sich kritisch über sein Aussehen äußerten.

"Das geht an Styling-Experten da draußen. Ich habe nur eine Message an euch: You can't style me. Heißt, es ist mir scheißegal, was ihr zu sagen habt. Es ist nicht böse, aber definitiv ernst gemeint", lässt Feller, der sich im ersten Rennen der Saison mit langen Haaren und Schnauzer präsentierte, via Facebook-Video (siehe unten) ausrichten.

Gleichzeitig bedankt sich der 25-Jährige bei allen, "die kapiert haben, um was es geht - nämlich ums Sportliche. Euer Support ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, es geht so weiter", so Feller, der am Sonntag beim Riesentorlauf von Beaver Creek nur hauchdünn am Podest vorbeischrammte, an seine Fans und ergänzte: "Lässt euch nicht sagen, was ihr zu tun habt.