Lindsey Vonn verzichtet auf Start im Super-G von St. Moritz

Die US-amerikanische Skiläuferin Lindsey Vonn wird am (heutigen) Sonntag den Super-G der Damen in St. Moritz wegen Rückenproblemen auslassen. "Ich bin extrem enttäuscht, aber mein größtes Ziel diese Saison sind die Olympischen Spiele, und ich muss jetzt auf mich achten, damit ich für die nächsten Wochen und, noch wichtiger, für Februar bereit bin", schrieb die 33-Jährige auf Twitter.

Vonn war am Samstag beim ersten Super-G in St. Moritz zu Boden gegangen und hatte sich am Rücken verletzt. Es sei zwar kein gravierendes Problem, berichtete sie danach, dennoch habe sie Schmerzen.