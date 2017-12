Schrecksekunde: Lindsey Vonn schwer gestürzt

Auf dem Weg zur Zwischenbestzeit sorgte Lindsey Vonn für einen schrecklichen Moment. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Einfahrt in den Zielhang schwer.

Ausgerechnet zum Start der Olympia-Saison muss Lindsey Vonn einen schweren Rückschlag hinnehmen. Auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise, auf dem Weg in den Zielhang drückte der Innenski auf den Außenski, Vonn verschlug sich und raste ungebremst in die Netze. Leichte Entwarnung gab es allerdings dennoch: Vonn stand nach einer Schrecksekunde auf, weitere Informationen stehen aber noch aus und folgen in Kürze.