Hirschers Triumph: Neues Material, alter Sieger

NBA Live Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux

Marcel Hirscher hat in einer Saison der Ski-Comebacks ebenfalls für eine sensationelle Rückkehr gesorgt. Der Salzburger gewann trotz seines im Sommer erlittenen Knöchelbruchs mit dem Riesentorlauf von Beaver Creek gleich beim zweiten Rennen erneut. Hirscher siegte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der Deutsche Stefan Luitz verdrängte Manuel Feller um eine Hundertstel auf Platz vier.

Hirscher hatte wegen seiner Verletzung Monate der Vorbereitung auf den neuen RTL-Ski verpasst und in der Woche vor dem Rennen in den USA täglich hart daran gearbeitet, seinen Rückstand zu reduzieren. Dann überraschte der Weltmeister schon mit Platz drei zur Halbzeit ebenso wie der krank gewesene Feller als Vierter.

Hirscher pockert hoch - und gewinnt

Dem nicht genug setzte Hirscher im Finale alles erfolgreich auf eine Karte. Er schnallte einen im Rennen noch nie gefahrenen Ski an und schaffte mit Laufbestzeit noch den Sprung zum 46. Weltcupsieg. Seinem 23. im Riesentorlauf und dem insgesamt vierten in Beaver Creek. Sein dortiger Dauerrivale, der fünffache Beaver-RTL-Sieger Ted Ligety war zwar Halbzeit Zweiter, fiel dann aber auf Platz sieben zurück. Luitz verpasste den ersten deutsche RTL-Sieg seit langem knapp.

Hirscher hingegen bewies einmal mehr, dass der "der beste der Welt" (Kristoffersen) ist. "Anfangs der Woche haben mich die Jungs noch ordentlich hergewatscht. Das, viel Erfahrung und mein starkes Team haben mir sehr geholfen," erklärte Hirscher. "Wir haben ganz schnell ein Mittel gefunden, um schneller zu werden."

Österreicher trotzten widrigen Voraussetzungen

Hirscher war schon beim Slalom-Comeback in Levi als Halbzeit-Dritter stark gefahren, dann aber auf Platz 17 zurückgefallen. Gefahr auf Wiederholung bestand nicht. "Mein Fuß ist nun deutlich besser, ich spüre ihn unterm Fahren überhaupt nicht mehr", sagte Hirscher.

Der erste Saison-Riesentorlauf - nach Sölden-Absage - war trotz der extrem Höhenlage von fast 3.000 Metern Seehöhe in Beaver Creek wie immer eine lange und kräfteraubende Angelegenheit. Dazu kam so heftiger und böiger Wind, dass sogar das Zielbanner abgebaut werden musste.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Hirscher und Feller sorgten mit den Plätzen drei und vier trotzdem schon zur Halbzeit beim ersten Einsatz der RTL-Ski mit 30 statt 35 Meter Radius für Überraschungen. Hirscher hat wegen seiner Knöchelverletzung Riesen-Testrückstand. Feller war die ganze Woche krank gewesen, japste in der Pause nach Luft und musste gestützt werden. "Es war ein Gefühl, als würdest du fast ersticken", sagte der Tiroler.

Feller fehlt eine Hundertstel aufs Stockerl

Hirscher setzte dann dort, wo er 2015 hinter Ligety WM-Zweiter geworden war und im Dezember danach zum zweiten Mal gewonnen hatte, noch einen drauf. Als es im Finale trotz eines kleinen Fehlers grün aufleuchtete, kam beim Salzburger sofort die Faust weil klar war, dass ein Podest fix ist. "Sensationell", kommentierte er dann seinen Sieg.

Nicht ganz so perfekt lief es für Feller. "Ich habe viel Tee getrunken und inhaliert und so viel Ruhe wie möglich gegeben", berichtete der Tiroler. Sein erstes Podest verpasste er dennoch lediglich um nur eine Hundertstelsekunde. "Sowas ist immer ärgerlich. Ich bin aber angesichts der Verkühlung sehr zufrieden", sagte er. "Der Mut zur Lücke hat sich ausgezahlt. Das Hundertstel hole ich mir bei einem wichtigeren Rennen zurück."

"Anfängerfehler" von Leitinger

In Abwesenheit des verletzten Philipp Schörghofer schaffte neben Hirscher und Feller aus dem ÖSV-Lager gerade noch Marcel Mathis den Sprung in das Finale. Neben den beiden Speed-Spezialisten Matthias Mayer und Hannes Reichelt erwischt es schon in Lauf eins auch Roland Leitinger.

"Ich bin auf einer Welle zu weit gekommen und am Innenski hergefallen. Es war leider fast schon ein Anfängerfehler", ärgerte sich Leitinger. "Ewig schade, ich war megagut drauf", sagte der Vizeweltmeister. "Aber so ist eben das Skifahrerleben." Leitinger tröstete sich damit, dass es "in sechs Tagen in Val d'Isere schon wieder weiter geht und ich dort einige Male schon gut gefahren bin."

Speed-Spezialisten mit Problemen

Für Reichelt und Mayr endete die Rückkehr zum Riesentorlauf schon in Lauf eins. Ein einmaliges Comeback müsse es dennoch nicht bleiben, sagte Reichelt. "Ich muss aber mehr mit den Spezialisten trainieren und schauen, ob ich konkurrenzfähig bin. Dann probier's ich nochmal." Dass der erste Lauf von ÖSV-Coach Janez Slvnik stark drehend gesetzt war, quittiert der Salzburger so: "Mir kommt vor, sie wollen uns nicht dabei haben."

Mathis kam nach einem verpatzten Finale über Platz 27 nicht hinaus. "Das waren wieder die alten Muster. Auf diesem Level kannst du nicht irgendwie runterwedeln."

Nach dem Rennen begann sofort ein neues Rennen. Weil die Maschine aus Frankfurt wetterbedingt ausgefallen war, mussten Hirscher und Co. in Denver Ersatzflüge suchen.