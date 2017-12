Reichelt könnte bis Olympia 2022 fahren

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 1 NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale Liga ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2

Trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Skifahreralters von 37 Lenzen ist Hannes Reichelt noch voll motiviert und denkt nicht ans Aufhören. Er könnte sich sogar vorstellen bis 42 zu fahren.

"Ich habe immer noch extrem viel Spaß an der ganzen Sache. Solange ich gesund und fit bin, gibt es also für mich keinen Grund, warum ich es bleiben lassen sollte", sagt Reichelt vor den Rennen in Gröden gegenüber der Krone. Selbst die Rückenprobleme, die ihn in den letzten Jahren plagten, habe er im Griff, versichert Reichelt und fügt augenzwinkernd an: "Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich noch bis zur nächsten Olympia-Saison fahre!" Bei den Spielen 2022 wäre Reichelt dann mit Sicherheit der Methusalem im ÖSV-Ski-Team.

Mit zwei dritten Plätzen in den Super-Gs von Beaver Creek und Lake Louise trat der Speed-Spezialist zuletzt jedenfalls den Beweis an, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Die nächste Chance, seine gute Form zu unterstreichen, hat Reichelt schon am Freitag, wenn der nächste Super-G auf der Saslong auf dem Programm steht (ab 12:15 Uhr im SPOX-LIVETICKER).