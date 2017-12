EBEL: Vienna Capitals gewannen zum Jahresabschluss Schlager gegen BW Linz

BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale NBA Thunder @ Hornets

Die Vienna Capitals haben das erfolgreiche Jahr 2017 standesgemäß abgeschlossen. Der Meister und überlegene Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gewann am Samstag vor 6.500 Zuschauern in Wien-Kagran den Schlager gegen die Black Wings Linz mit 3:2 und geht mit elf Punkten Vorsprung ins neue Jahr. Verfolger KAC musste sich in Zagreb mit 2:3 geschlagen geben.

Red Bull Salzburg siegte in Dornbirn mit 8:3 und löste die Linzer auf Platz drei ab. Die Innsbrucker Haie gewannen in Bozen das Tiroler-Derby gegen HCB Südtirol mit 2:1, die Graz 99ers setzten sich gegen den VSV mit 5:3 durch. Fehervar besiegte Znojmo mit 3:2 nach Penaltyschießen. Am Neujahrstag gibt es mit getauschtem Heimrecht jeweils die Chance zur Revanche.

Einen Tag, nachdem Meistertrainer Serge Aubin seinen Abschied aus Wien per Saisonende bekanntgegeben hat, spielte sein Team auf. Die Capitals arbeiteten in der Anfangsphase viele gute Möglichkeiten heraus, hatten aber bei einer der wenigen Linzer Chancen auch Glück, dass Philipp Lukas nur die Stange traf.

Praktisch im Gegenzug brachte Jerry Pollastrone die Wiener im ersten Powerplay in Führung (9.). 38 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte Rafael Rotter auf 2:0. Nach rund 30 Minuten wurde die Partie ruppig, Taylor Vause musste nach einem Check vom Eis (29.).

Im Schlussdrittel schafften die Oberösterreicher aber innerhalb von 48 Sekunden durch Bernhard Fechtig (46.) und Liga-Toptorschütze Brian Lebler mit seinem 26. Saisontor den Gleichstand (47.). Doch auf der anderen Seite schlug Caps-Torjäger Rotter ein zweites Mal zu und schoss den Titelverteidiger im Powerplay mit seinem 19. Saisontor zum Sieg (52.).

Klare Sache für Salzburg

Salzburg hatte die ersten zwei Saisonduelle mit Dornbirn knapp verloren. Diesmal war es eine klare Sache für die Roten Bullen, die bei Halbzeit schon 5:1 voran lagen. Rob Schremp eröffnete bereits nach 59 Sekunden das Torfestival und war schließlich mit einem Tor und vier unmittelbaren Torvorlagen bei den nächsten vier Salzburger Treffern der überragende Spieler auf dem Eis.

Medvescak Zagreb setzte den Aufschwung seit der Trennung von Trainer Connor Cameron fort und gewann auch das dritte Spiel seither. Der KAC, zuletzt dreimal hintereinander siegreich, konnte vor 5.900 Zuschauern zweimal einen Rückstand wettmachen, doch Sondre Olden schoss die Kroaten in der 56. Minuten zum Sieg. Zagreb liegt damit nur noch drei Punkte hinter Platz sechs, der die vorzeitige Qualifikation für das Viertelfinale bedeutet.

Innsbruck siegt in Bozen

Innsbruck feierte im zwölften Anlauf den ersten EBEL-Sieg in Bozen. Die Haie gingen vor über 4.000 Zuschauern in der Eiswelle durch Fabio Schramm per Penalty (12.) und Jeremie Ouellet-Blain im Powerplay (53.) 2:0 in Führung. Alexander Petan gelang im Finish nur noch der Anschlusstreffer für das Schlusslicht.

Die Grazer beendeten vor allem dank eines starken ersten Drittels (3:0) ihre vier Spiele währende Niederlagenserie. Nachdem zuletzt in vier Spielen nur drei Tore gelungen waren, schlug das Team von Doug Mason fünfmal zu und darf weiter mit dem Einzug in die Pick Round spekulieren.