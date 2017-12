Nach Hin und Her: Damen-Kombination in St. Moritz wird am Sonntag nachgeholt

World Rugby Sevens Series Live Kapstadt -

In St. Moritz wird nun doch eine Kombination im alpinen Ski-Weltcup der Damen stattfinden. Nachdem der ursprünglich für Freitag angesetzte Bewerb abgebrochen und dann abgesagt wurde, entschied der Weltverband (FIS) am Samstag, den Bewerb am Sonntag nachzuholen. Startzeit für den auch als Spezial-Rennen gewerteten Super-G ist 10.30 Uhr, für den Kombi-Slalom 13.30.

Bei der Mannschaftsführersitzung am Freitagabend hatte FIS-Renndirektor Markus Mayr noch gesagt: "Die Alpine Kombination ist komplett gestrichen" und finanzielle Gründe genannt. Wegen des schlechten Wetters hatten die Veranstalter das Programm zuvor bereits gedreht und mit dem Slalom begonnen. Der Super-G am Mittag war nicht mehr gestartet worden. Eine Verschiebung auf Samstag scheiterte daran, dass ein Sponsor das Preisgeld dafür nicht aufbringen konnte bzw. wollte.

Bis zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang steht bei den Damen keine weitere Kombination mehr im Weltcup-Kalender.