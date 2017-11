Fix! Hirscher startet im Levi-Slalom

Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 1) SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder

Marcel Hirscher hat sich zu einem Antreten im Weltcup-Slalom der Herren am Sonntag in Levi (live im SPOX-Liveticker) entschlossen und damit das Rätselraten um den möglichen Start beendet. Der Ski-Star soll noch am Freitag mit einem Privatflieger von Salzburg nach Kittilä fliegen und von dort mit dem Auto weiter ins nahe gelegene Levi fahren.

Der sechsfache Gesamtweltcupsieger hat erst am Montag das Ski-Training nach seinem im August erlittenen Knöchelbruch wieder aufgenommen, nachdem ein erster Versuch Mitte Oktober mit starken Schmerzen geendet hatte und er für den letztlich ohnehin wegen Sturmes abgesagten Sölden-Riesentorlaufs w.o. geben musste.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Man habe alles versucht, um in Levi an den Start gehen zu können. "Nach dem heutigen Training auf der Reiteralm haben wir beschlossen, dass wir es versuchen", teilte Hirscher am Freitag mit. Der 28-jährige Salzburger hat in Levi 2013 und 2016 gewonnen und war 2012 und 2014 jeweils Zweiter.