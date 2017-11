Wie der ÖSV auf den Missbrauchsskandal reagiert

NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) setzt als Reaktion auf Berichte über sexuelle Übergriffe in den 1970er-Jahren Präventivmaßnahmen. Wie der ÖSV verlautete, habe die Präsidentenkonferenz am Mittwoch nach breiter Diskussion über "das 45 Jahre zurückliegende Thema 'sexuelle Übergriffe im Sport' von Nicola Werdenigg" einstimmig ein Paket an vorsorglichen Schritten beschlossen.

So werde der "bereits 2015 von ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel installierten Damenbeauftragten Petra Kronberger ÖSV-Vizepräsidentin Roswitha Stadlober im Bedarfsfall zur Seite stehen", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Weiters will der ÖSV weiterhin alle möglichen Maßnahmen treffen, um eventuelle Übergriffe und sexuelle Belästigungen präventiv zu verhindern, und bei Bekanntwerden von Verstößen wolle man mit "aller Härte" durchgreifen, wurde betont.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Außerdem sollen alle Betreuer nochmals informiert und aufgefordert werden, den Aktiven mit dem nötigen Respekt zu begegnen. Auch in der Trainerausbildung werde das Thema künftig verstärkt behandelt, führte der Skiverband aus.

Die vom ÖSV festgelegten Präventionsmaßnahmen im Wortlaut:

- Der bereits 2015 von Präsident Prof. Peter Schröcksnadel installierten Damenbeauftragten Petra Kronberger wird Vizepräsidentin Roswitha Stadlober im Bedarfsfall zur Seite stehen.

- Alle Trainer, Betreuer und Masseure werden noch einmal entsprechend informiert und aufgefordert, die Aktiven immer und überall mit dem nötigen Respekt zu behandeln.

- Bei Trainerausbildungen wird diesem Thema künftig ein noch breiterer Raum als bisher eingeräumt.

- Bei Bekanntwerden eines Verstoßes wird mit aller Härte durchgegriffen.