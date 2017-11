Schlimme Details zu Poissons Todessturz

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins

Der Skisport im Allgemeinen und der französische Verband im Speziellen ist am Montag von einem tödlichen Trainingsunfall geschockt worden. 16 Jahre nach dem Sturz mit Todesfolge von Regine Cavagnoud in Österreich kam ihr Landsmann David Poisson in Kanada ums Leben. Dem 35-Jährigen wurde im Training in Nakiska/Alberta in Kanada ein Sturz zum Verhängnis, näheres war vorerst nicht bekannt.

Nun kommen sukzessive Details an die Öffentlichkeit. So etwa im Schweizer Blatt Blick. Ein langjähriger Begleiter des Ski-Zirkus, der während des Vorfalls inNakiska weilte, verriet: "Poisson ist kurz vor dem Ziel mit rund 100 km/h ausgerutscht und ist dann durch zwei sogenannte B-Fangnetze hindurch in den Wald hineingeschossen. Dort dürfte er ziemlich frontal mit einem Baum kollidiert sein. Ein Rettungsteam hat danach rund eineinhalb Stunden erfolglos versucht, David wiederzubeleben."

Schweizer Abfahrer waren auch auf dem Berg

Wie der Schweizer Skiverband mitteilte, trainierten auch die Schweizer Abfahrer Beat Feuz, Patrick Küng, Mauro Caviezel, Marc Gisin und Gilles Rouli zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Piste. Nach der Einheit des Franzosen hätten sie starten sollen.

Ein Funktionär, der nicht genannt werden wollte und mit seinem Team in Copper Mountain (Colorado) weilt, bestätigte dem Blick: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es in Nakiska bezüglich der Sicherung besonders kritisch ist, weil dort einige B-Netze lediglich einen knappen Meter vor der Waldgrenze stehen."