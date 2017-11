Lake-Louise-Abfahrt: Feuz siegt vor Mayer

Players Championship Live Players Championship: Tag 2 -

Der Kärntner Matthias Mayer hat den Sieg in der ersten Weltcupabfahrt des Winters nur um 0,09 Sekunden verpasst. Der Olympiasieger landete am Samstag beim Speed-Auftakt der alpinen Skiherren in Lake Louise (Kanada) hinter dem Schweizer Weltmeister Beat Feuz an zweiter Stelle. Platz drei ging bei dessen Comeback nach Verletzungspause an den Norweger Aksel Lund Svindal (0,32).

Es war der achte Weltcupsieg für Feuz. Nach 40 Läufern lagen als weitere Österreicher Vincent Kriechmayr, Romed Baumann und Max Franz auf den Rängen neun bis elf. Es war das erste Rennen nach dem tödlichen Trainingsunfall des Franzosen David Poisson, die Läufer traten mit speziell bedruckten Startnummern und Trauerflor an. Bester Franzose wurde Adrien Theaux als Siebenter.