Hirscher: "Fragezeichen sind riesig"

NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs

ÖSV-Superstar Marcel Hirscher ist am Montag mit einem Gefühl der Ungewissheit nach Beaver Creek gereist. "Eine Woche vor dem ersten Riesentorlauf der Saison sind die Fragezeichen, die uns auf der Piste begleiten, riesig! Nicht etwa, was meinen Knöchel betrifft", schrieb der Weltmeister am Sonntag auf seinem Blog bei redbull.com, dass es seinem linken Fuß "den Umständen entsprechend gut" gehe.

ÖSV-Superstar Marcel Hirscher ist am Montag mit einem Gefühl der Ungewissheit nach Beaver Creek gereist. "Eine Woche vor dem ersten Riesentorlauf der Saison sind die Fragezeichen, die uns auf der Piste begleiten, riesig! Nicht etwa, was meinen Knöchel betrifft", schrieb der Weltmeister am Sonntag auf seinem Blog bei redbull.com, dass es seinem linken Fuß "den Umständen entsprechend gut" gehe.

"Fragen stellen sich eher mit Blick auf den ersten RTL-Härtetest. Dort schmerzen die drei Monate Trainingsrückstand doch ungemein", präzisierte Hirscher, dass das Skifahren auf dem neuen Riesentorlauf-Material "etwas vollkommen Neues" sei. "Der Riesentorlaufschwung, an den ich mich jetzt wieder gewöhnen muss, ist sehr nah an dem dran, was wir vor fünf Jahren vor der letzten Materialänderung gefahren sind. Hier wieder das perfekte Gefühl zu bekommen, bedarf einigen Kilometern an Übung, die mir schlichtweg fehlen."

Rückstand im Riesentorlauf noch groß

Durch die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen habe er es geschafft, "gutes Feedback zu sammeln und die riesengroße Trainingslücke zumindest ein wenig zu schließen. Trotzdem ist klar: Bis wir im Riesentorlauf, was Set-Up, Fahrgefühl und Schwung betrifft, da sind, wo ich mit meinem Team hin will, wird es noch eine Zeit lang dauern. Die sechs Skitage, die ich bisher auf dem neuen Material gesammelt habe, reichen dafür hinten und vorn nicht aus..."

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Vor allem "mein Einschätzungsvermögen auf den neuen Skiern lässt noch zu wünschen übrig, und die eine ominöse Sekunde, die mir momentan einfach fehlt, die müssen wir noch finden", verriet Hirscher, der hofft, dass es seinem Team gelingt, "mit der nötigen Hingabe und entsprechendem Tüftelaufwand (...) früher oder später einen ordentlichen Sprung" zu machen.

Genesungswünsche an Neureuther

Für Beaver Creek hat der Salzburger noch drei Trainingstage und einige Materialtests eingeplant, bevor dann am Sonntag der erste Riesentorlauf der Olympia-Saison auf dem Programm steht. "Bis dahin - so hoffen wir - haben wir das ein oder andere gefunden, was es uns erlaubt, schon im ersten RTL-Rennen auf Top-Niveau mitzufighten", betonte der 28-Jährige.

Hirscher richtete auch Genesungswünsche an seinen bayrischen Freund Felix Neureuther: "Nach seinem furiosen Einstand in Levi, die Saison mit einem Kreuzbandriss noch vor dem zweiten Rennen beenden zu müssen, ist extrem bitter und schade. Megaschade für ihn, den Sport und auch für mich. Ich hoffe, dass er diesen Rückschlag schnell und gut wegsteckt."