Supertalent gibt Weltcup-Debüt in Sölden

Rücktritte und Serien-Verletzungen haben Österreichs alpines Damen-Skiteam ausgedünnt. Die 19-jährige Nadine Fest kommt somit 2017 in Sölden und damit früher als erwartet zu ihrem Weltcup-Debüt.

Die Allrounderin aus Kärnten gilt als großes Talent, Junioren-WM-Gold 2017 in Super-G und der Kombi sowie Gold bei den Olympischen Jugendspielen 2016 belegen das.

"Ich komme aus dem wunderschönen Mittelpunkt Kärntens", beschreibt Fest ihre Herkunft. Die Junioren-Doppelweltmeisterin ist zu Hause in Arriach, das liegt unweit von Afritz, der Heimat von Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer. Motiviert von ihrem älteren und ebenfalls Skirennen fahrenden Bruder ist Fest skifahrerisch auf der Gerlitzen groß geworden. Nach der Ski-Hauptschule (heute NMS) in Radenthein hat sie die Hotel-Fachschule in Bad Hofgastein absolviert. Das haben auch Anna Veith oder Marcel Hirscher getan, prominente Vorbilder also.

Europacup hat noch Vorrang

"Ich bin sehr zielstrebig, das wird mir - positiv gesehen - manchmal ein bissl zum Verhängnis", erzählte Fest vor dem Weltcup-Einstieg in Sölden. Fest hat alle ÖSV-Kader im Eilzugstempo durchschritten. "Dabei stehe ich mir oft selbst im Weg", gestand sie.

Trotz des Debüts in Sölden steht im kommenden Winter nach wie vor der Europacup als Hauptmenü auf dem Fest-Spiel-Programm. Dort will sie sich einen Fixplatz für die höchste Liga erarbeiten.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

"Irgendwas zwischen Riesentorlauf und Super-G" sei ihre stärkste Disziplin. "Funktioniert der Riesen, klappt es auch im Super-G", ist Fest überzeugt. In ihrem Alter fahren die meisten ÖSV-Damen bekanntlich praktisch alle Disziplinen, um die Ski-Ausbildung auf möglichst breite Beine zu stellen.

"Im Steilen hat sie noch nicht die Klasse"

Nervös sei sie gar nicht, betonte Fest. "Ich möchte am Samstag einfach cool fahren und alles zeigen, was ich kann." Dass sie noch Aufholbedarf habe, liege auf der Hand. "Ich bin aber in erster Linie froh, dass ich mitfahren darf und schauen kann, wie sich das so anfühlt im Weltcup."

So schlecht sind die Aussichten Fests für den Riesentorlauf in Sölden gar nicht. Denn dort wird das Rennen vorrangig in den flacheren Start- und Schlusspassagen entschieden. Damenchef Jürgen Kriechbaum: "Im Steilen hat Nadine noch nicht die Klasse, um mit den Besten mithalten zu können. Im Mittlesteilen bis Flachen ist sie aber sehr schnell."