Herrenabfahrt: Vonn will in Lake Louise starten

Der US-Skiverband wird diese Woche bei der Herbstsitzung des Internationalen Skiverbandes in Zürich erstmals einen offiziellen Antrag stellen, der Lindsey Vonn die Teilnahme an der Herren-Weltcupabfahrt in Lake Louise ermöglichen soll. Weitere Themen sind Regelanpassungen, die neuen Herren-RTL-Ski sowie die Wahl zwischen Bansko und Lenzerheide als Ort des alpinen Weltcupfinales 2019.

Vonn will bekanntlich nicht aufhören, bevor sie nicht ein Abfahrtsrennen gegen die Herren bestritten und den Siegrekord von Ingemar Stenmark gebrochen hat. Das hat die an Weltcup-Siegen (77) erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten jüngst auch im Magazin "People" wieder bekräftigt. Kommenden Winter stehe Olympia in Südkorea im Fokus, danach soll die Stenmark-Marke (86) fallen. Sie werde deshalb "sicher noch zwei Winter lang" fahren, betonte Vonn, die am 18. Oktober 33 Jahre alt wird.

Vonn will Duell mit Männern

Im Dezember 2018 soll es endlich auch zum von Vonn so ersehnten, direkten Duell mit den Männern kommen. Die Amerikanerin fordert seit Jahren, an einer Herren-Weltcupfahrt teilnehmen zu dürfen und hat dafür ihre kanadische Lieblingsstrecke in Lake Louise (18 Siege) ins Auge gefasst.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Bisher hat sich die FIS nicht in der Lage gesehen, dem Ansuchen Vonns zu entsprechen. Es handle sich nach wie vor um eine von den Offiziellen unterschiedlich betrachtete Angelegenheit, hieß es in der Kongress-Vorschau vorsichtig. Nicht nur der ÖSV steht dem Begehr bekanntlich eher distanziert gegenüber.

Puelacher nicht begeistert

So auch Andreas Puelacher. "Frauen boxen auch nicht gegen Herren oder spielen auf der Herren-Tennistour. Das ganze Theater gibt es nur, weil Frau Vonn unbedingt und nur bei einem bestimmten Rennen gegen die Herren fahren will. Warum tritt sie nicht in Beaver Creek, Kitzbühel oder Gröden an?", sagte der Herren-Rennsportleiter des ÖSV gegenüber der APA. Für Puelacher ist der Weltcup der denkbar ungeeignetste Ort für so etwas. "Damit machen wir uns lächerlich."

Nicht ganz so krass sieht das FIS-Renndirektor Markus Waldner. "Ich persönlich hätte kein Problem, wenn Lindsey mitfährt. Aber wenn sie in der ersten Kompression auf die Schnauze fällt, möchte ich keine Verantwortung tragen müssen", warnte Waldner und verwies auch auf sportliche Aspekte. "Wie reagieren andere Top-Abfahrerinnen und ist das fair, nur weil sich die Prinzessin exklusiv ins Rampenlicht setzen will?", hatte der Südtiroler Bedenken.