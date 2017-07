Hirscher spricht über mögliches Karriereende

BB&T Atlanta Open Men Single Live ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Live World Matchplay: Viertelfinals -

45 Weltcupsiege, sechs Gesamtweltcup-Siege hintereinander, sechs WM-Medaillen. Hirschers Statistiken bereiten beim bloßen Hinschauen Schwindel. Der 28-jährige Österreich sprengte bisher alle da gewesenen Superlativen, ist ein Phänomen des Ski-Zirkusses. Bei einem ersten Medientermin in Annaberg plaudert Österreichs größter Ski-Held über ein mögliches Karriereende und verrät erstmals Pläne für die Zeit danach.

In Hirschers überragenden Medaillen-Schau fehlt eigentlich bloß eine einzige: die Goldene bei olympischen Spielen. Bislang sprach der 28-Jährige auch des Öfteren davon, dass nach der nächsten Olympia-Saison Schluss sein könnte. Doch dieser Plan wird eher wieder hinten angestellt: "Ich bin jetzt noch unschlüssiger und sehr hin- und hergerissen." Denn Hirscher spürt so langsam das Feuer wieder: "Den Punkt, an dem es dich nicht mehr freut, spürst du und dann macht es keinen Sinn mehr. Bei mir ist er definitiv nicht da, im Gegenteil."

Hirscher: "Viele coole Geschichten am laufen"

Rekorde gebe es noch genug zu brechen. Da wären einerseits Hermann Maiers Marke von 54 Weltcupsiegen. Und Olympia-Gold. Doch Hirscher macht sich keinen Druck: "Wenn ich es schaffen sollte, wäre es super. Ich muss aber nicht. Ich muss kein einziges Weltcup-Rennen mehr gewinnen. Selbst dann könnte niemand sagen, ich hätte nichts gewonnen."

Mit 45 Siegen auf dem Buckel, hat Hirscher gut lachen. Auch für die Zeit nach der aktiven Karriere sorgt er vor, hält sich aber noch bedeckt: "Es sind viele coole Geschichten am laufen, ich hatte erst wieder ein Meeting. Es könnte tatsächlich wieder in die Richtung Skifahren gehen. Darauf freue ich mich schon, das könnte was werden. Mehr verrate ich aber nicht."

Sein überragender Stempel in Österreichs Sport-Historie ist Hirscher gewiss. Auch wenn er, wie er selbst sagt, Olympia-Gold nicht holen würde. Dem Skisport dürfte Hirscher erhalten bleiben. Doch zuerst gilt es, die optimale Vorbereitung auf die kommende Ski-Saison abzuhalten.